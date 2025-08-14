الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يتعاقد مع ماستانتونو 6 أعوام

ريال مدريد يتعاقد مع ماستانتونو 6 أعوام
14 أغسطس 2025 17:24

 
مدريد (د ب أ)

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو للجماهير ووسائل الإعلام.
ووقع ماستانتونو، البالغ من العمر 17 عاماً، عقداً مع ريال مدريد لمدة ستة مواسم، في حضور رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.
وأصبح ماستانتونو مؤخراَ، أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني.
وانضم ماستانتونو للريال قادماً من صفوف ريفر بليت، حيث حطم معه العديد من الأرقام القياسية.
يتمتع ماستانتونو برؤية ثاقبة، وخاض 61 مباراة وسجل 10 أهداف مع ريفر بليت، بعدما انضم إلى أكاديمية النادي في عام 2019، وأصبح في يناير 2024، وهو في سن الـ16، أحد أصغر اللاعبين في تاريخ النادي الأرجنتيني الذين خاضوا مباراة رسمية.
وفي فبراير 2024، سجل ماستانتونو أول أهدافه وحطم رقماً قياسياً آخر، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً مع ريفر بليت في سن 16 عاماً و5 أشهر و24 يوماً.
وفي مارس من نفس العام، فاز ماستانتونو بأول ألقابه، كأس السوبر الأرجنتيني.
وبفضل أدائه المميز، استدعاه ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتيني، لصفوف المنتخب الأول في يونيو.
جاء الظهور الرسمي الأول لماستانتونو في المواجهة أمام تشيلي وقد بلغ 17 عاماً و9 شهور و22 يوماً، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك رسمياً مع المنتخب الوطني الأول.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
الأرجنتين
ريفر بليت
