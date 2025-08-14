الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مكافآت قياسية للاعبي التنس

مكافآت قياسية للاعبي التنس
14 أغسطس 2025 18:22

بنجالور (رويترز)

قال اتحاد محترفي التنس إن اللاعبين سيحصلون على مبلغ قياسي قدره 18.3 مليون دولار مكافآت تقاسم الأرباح بدءاً من موسم 2024، في ظل جهود الاتحاد لصياغة مستقبل أكثر استدامة مالياً.
وتوزع المكافآت، التي يمثل زيادة بنسبة 177 في المئة، مقارنة بالموسم السابق، على اللاعبين، بناءً على الأداء في بطولات الاتحاد ذات الألف نقطة، وعددها تسعة، والتي تلي مباشرة البطولات الأربع الكبرى في المكانة.
وقال أندريا جاودينزي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد «هذا هو الهدف من مشاركة الأرباح: ضمان مشاركة اللاعبين والبطولات بالتساوي في الجانب المالي للرياضة، توزيع 18.3 مليون دولار هو إنجاز ضخم، بالنسبة لنا، إنه دليل على أن تعزيز المنتج المتميز ومواءمة المصالح يصنع قيمة، ونحن فخورون بتعزيز شراكتنا وجعل جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين أقوى وأكثر استدامة».
وتقسم الخطة، المستحدثة في 2022، الأرباح التي أدرتها بطولات الاتحاد ذات الألف نقطة - بخلاف الجوائز المالية التي يتقاضها اللاعبون عن كل فوز في البطولة - بالتساوي بين اللاعبين والبطولات وهي حجر الزاوية في خطة رؤية واحدة الاستراتيجية للجولة.
وساعدت مشاركة الأرباح في رفع تعويضات اللاعبين إلى رقم قياسي بلغ 261 مليون دولار لموسم 2024 بإجمالي 378 مليون دولار بإضافة جوائز البطولات الأربع الكبرى.

التنس
اتحاد التنس
رولان جاروس
أستراليا المفتوحة
ويمبلدون
فلاشينج ميدوز
