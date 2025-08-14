الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تن هاج: ليفركوزن يفتح مساحة لـ «الإبداع»!

تن هاج: ليفركوزن يفتح مساحة لـ «الإبداع»!
14 أغسطس 2025 18:27

برلين (د ب أ)

قال الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، إنه على أتم الاستعداد والتركيز قبل مباراته الأولى مدرباً للفريق، حينما يواجه سونينهوف جروساسباخ (درجة رابعة) في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا الجمعة.
وأضاف تن هاج في مؤتمر صحفي: «نحن في حالة تركيز كبيرة على تلك المباراة، ونريد السيطرة عليها، ونسعى للهجوم واللعب بروح الفريق».
وتابع: «الأمر كله يتعلق بالتركيز، إذا توافر ذلك يكون لدينا فرصة كبيرة للفوز مع كامل الاحترام للمنافس القوي».
وتباينت نتائج ليفركوزن في المباريات الودية، وذلك بعد صيف شهد رحيل نجوم الفريق مثل صانع الألعاب فلوريان فريتز، ولاعب الوسط جرانيت شاكا، والمدافع جوناثان تاه.
وانضم لاعبون جدد للفريق مثل لاعب الوسط مالك تيلمان، وإبراهيم مازا، والجناح إرنست بوكو والمدافع جاريل كوانساه وحارسا المرمى مارك فليكن ويانيس بلاسفيتش. وقال تن هاج: «اللاعبون الجدد تأقلموا سريعاً وهذا أمر مهم للغاية، يمكننا الآن التركيز بشكل كامل على التدريبات والمباريات المقبلة، لقد شكلنا هيكل الفريق وخطة المباراة في نفس الوقت، ونريد فتح مساحة للاعبين من أجل الإبداع».
وقبل المباراة قرر تن هاج منح شارة القيادة للاعب الدولي الألماني روبرت أندريش، خلفاً للحارس هراديسكي الذي رحل عن الفريق هذا الصيف.
وقال المدرب الهولندي: «كانت عملية طبيعية، لأنه قاد كل شيء في المباريات الودية، وكان دائماً إيجابياً ويجمع اللاعبين معا، أنه الرجل المناسب لهذه المهمة».2025/8/14

