الرياضة

شتوتجارت يحلم بكأس السوبر أمام بايرن ميونيخ

شتوتجارت يحلم بكأس السوبر أمام بايرن ميونيخ
14 أغسطس 2025 19:54

 برلين (د ب أ)

يبدو شتوتجارت عازماً على الفوز بأول ألقابه هذا الموسم، عندما يواجه بايرن ميونيخ في بطولة كأس السوبر الألماني لكرة القدم السبت.
وقال سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، في مؤتمر صحفي: «بايرن ميونيخ أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكنها مجرد مباراة واحدة، وستقام على ملعبنا، نحن عازمون على الفوز بالكأس».
ومع ذلك، حذر هونيس قائلاً: «لا ينبغي أن نعلق آمالاً كبيرة على أن بايرن سيصل إلى شتوتجارت في حالة سيئة بسبب قلة استعداداته».
وأوضح هونيس أن حارس المرمى ألكسندر نوبل سيغيب عن المباراة بسبب إصابته في المرفق، بينما يتعافى أنجيلو شتيلر من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال العطلة الصيفية.
ويجمع كأس السوبر الألماني بين شتوتجارت، بطل كأس ألمانيا وبايرن ميونيخ، الفائز بلقب الدوري الألماني (البوندسليجا) في الموسم الماضي.
لكن خارج الملعب، تدور تكهنات حول انتقالات محتملة بين الناديين تتعلق بمهاجم شتوتجارت فولتمايد.
وفشلت محاولات البايرن للتعاقد مع النجم الألماني الموهوب «23 عاماً» حتى الآن، حيث رفض شتوتجارت عرضين، وبلغت قيمة الثاني 55 مليون يورو (1. 64 مليون دولار)، من دون حتى بدء المفاوضات.
وكشفت تقارير إخبارية أن فولتمايد مستعد للانتقال إلى البايرن رغم استمرار عقده مع شتوتجارت حتى عام 2028، غير أن النادي لن يفكر في التخلي عنه إلا في حال تلقي عرض لا يقل عن 65 مليون يورو.
وأكد هونيس أن التكهنات بشأن الانتقالات لم تؤثر على اللاعب، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة للرد على هذه الإشاعات.
وأضاف: «فولتمايد جزء من فريقنا، إنه ركيزة أساسية في بناء الفريق».

كأس السوبر الألماني
بايرن
شتوتجارت
الدوري الألماني
البوندسليجا
