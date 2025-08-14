تعليمات تفتح الباب أمام ضربات الجزاء في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



ربما يتم احتساب المزيد من ضربات الجزاء في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، مع وجود تعليمات للحكام بمراقبة شديدة لحالات مسك وإعاقة الخصم داخل منطقة الجزاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن التركيز سيكون منصباً بشكل أكبر على مسك وإعاقة الخصم داخل منطقة الجزاء في موسم 2026-2025، وخاصة حينما يعتبره الحكام أمراً مؤثراً في اللعبة.

وسينظر المسؤولون في رابطة الدوري الإنجليزي في مدى التأثير الواضح على قدرة اللاعب على لعب الكرة أو الصراع للاستحواذ عليها، عندما يكون هناك تصرف واضح وشديد من شأنه أن يؤثر على حركة الخصم.

وينصب اهتمام الحكام وحكام الفيديو المساعدين أيضاً على ما إذا كان تركيز اللاعب منصباً على الكرة أم مسك وإعاقة الخصم.

وفي الموسم الماضي، حصل نوتنجهام فورست على ضربة جزاء أمام برايتون وذلك بعدما قام طارق لامبتي بتدخل على مورجان جيبس وايت، وسيراقب الحكام عن قرب أي حالات مماثلة في الموسم الجديد.