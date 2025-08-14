الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منافسات «الشطرنج السريع» بين الإمارات وأرمينيا في أبوظبي

منافسات «الشطرنج السريع» بين الإمارات وأرمينيا في أبوظبي
14 أغسطس 2025 20:38

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مشروع طرق جديد في الصجعة
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عمليات إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا


استضاف مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، منافسات الشطرنج السريع بين منتخبي الإمارات وأرمينيا.
وشهدت الفعالية مواجهة مثيرة بين الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، وإيمون ماكتيجان، كما تضمنت المنافسات مواجهات أخرى شارك فيها 3 من لاعبي نادي أبوظبي للشطرنج هم عبدالله المرزوقي، وزايد الحامد، وسلطان الزعابي، مع لاعبين من منتخب أرمينيا هم سارجيس مونجيان، وجوجويان ديفيد، وكايك مونجيان.
وافتتح الفعاليات عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وثاني مطر الرميثي، مدير إدارة الموارد البشرية، بحضور عدد من المسؤولين.
وقالت اللاعبة روضة السركال، إن المباريات شهدت تنافساً قوياً استعداداً للمشاركة في بطولة الأساتذة ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج غدا، وسط زخم كبير من المتابعين للحدث على صالة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأثنى أرتاك مونجيان، عضو مجلس اتحاد الشطرنج الأرميني على التنظيم المميز للفعالية، والاهتمام الكبير بالشطرنج في دولة الإمارات، والسمعة العالمية لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مشيرا إلى مشاركة 50 لاعباً من أرمينيا في فعاليات المهرجان.
وأكد حسين عبدالله الخوري، أن المبادرة تجسد اهتمام سوق أبوظبي للأوراق المالية برياضة الشطرنج، واستضافة الحدث، مشيرا إلى وجود خطة للتعاون مستقبلا مع إدارة السوق في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات التنافسية في الشطرنج.

الإمارات
أبوظبي
الشطرنج
أرمينيا
روضة السركال
آخر الأخبار
أشرف حكيمي يدخل قائمة أساطير أفريقيا
أشرف حكيمي يدخل قائمة أساطير أفريقيا
اليوم 21:29
ويسا يغيب عن برنتفورد لغموض المستقبل!
الرياضة
ويسا يغيب عن برنتفورد لغموض المستقبل!
اليوم 21:27
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي
اليوم 21:18
ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»
الرياضة
ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»
اليوم 21:17
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
ترامب يأمل وقف القتال في أوكرانيا إثر قمته مع بوتين
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©