منافسات «الشطرنج السريع» بين الإمارات وأرمينيا في أبوظبي



أبوظبي (وام)



استضاف مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، منافسات الشطرنج السريع بين منتخبي الإمارات وأرمينيا.

وشهدت الفعالية مواجهة مثيرة بين الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، وإيمون ماكتيجان، كما تضمنت المنافسات مواجهات أخرى شارك فيها 3 من لاعبي نادي أبوظبي للشطرنج هم عبدالله المرزوقي، وزايد الحامد، وسلطان الزعابي، مع لاعبين من منتخب أرمينيا هم سارجيس مونجيان، وجوجويان ديفيد، وكايك مونجيان.

وافتتح الفعاليات عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وثاني مطر الرميثي، مدير إدارة الموارد البشرية، بحضور عدد من المسؤولين.

وقالت اللاعبة روضة السركال، إن المباريات شهدت تنافساً قوياً استعداداً للمشاركة في بطولة الأساتذة ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج غدا، وسط زخم كبير من المتابعين للحدث على صالة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأثنى أرتاك مونجيان، عضو مجلس اتحاد الشطرنج الأرميني على التنظيم المميز للفعالية، والاهتمام الكبير بالشطرنج في دولة الإمارات، والسمعة العالمية لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مشيرا إلى مشاركة 50 لاعباً من أرمينيا في فعاليات المهرجان.

وأكد حسين عبدالله الخوري، أن المبادرة تجسد اهتمام سوق أبوظبي للأوراق المالية برياضة الشطرنج، واستضافة الحدث، مشيرا إلى وجود خطة للتعاون مستقبلا مع إدارة السوق في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات التنافسية في الشطرنج.