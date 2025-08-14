أتلتيكو يطلب جونزاليس من يوفنتوس



روما (أ ف ب)



خل أتلتيكو مدريد الإسباني في مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات جناح منتخب الأرجنتين لكرة القدم نيكولا جونزاليس، وذلك وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.

وبعدما ضم المهاجم الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري من نابولي بعقد لخمسة أعوام، يسعى أتلتيكو إلى إضافة عنصر هجومي آخر بشخص جونزاليس بحسب موقع «كالتشو ميركاتو» الإيطالي والصحافي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو.

ودافع ابن الـ27 عاماً عن ألوان يوفنتوس الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع إلزامية التعاقد معه نهائياً هذا الصيف مقابل 25 مليون يورو (قرابة 29 مليون دولار)، إضافة إلى ما يصل لخمسة ملايين يورو كحوافز بحسب التقارير.

وسيحاول يوفنتوس تعويض المبلغ الذي اضطر لإنفاقه من أجل ضم الدولي الأرجنتيني (43 مباراة بألوان بلاده)، بهدف الحصول على التمويل اللازم للتعاقد نهائياً مع الفرنسي راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما دافع عن ألوان عملاق تورينو الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويسعى يوفنتوس أيضاً إلى التخلص مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي يبدو خارج حسابات المدرب الكرواتي إيجور تودور، لكنه لم يتلق حتى الآن العرض المناسب.

وخاض جونزاليس بألوان يوفنتوس 38 مباراة في كافة المسابقات (5 أهداف)، بينها 26 (3 أهداف) في الدوري المحلي الذي أنهاه «البيانكونيري» رابعاً بشق النفس، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.