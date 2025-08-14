الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإصابة تحرم الأهلي من مدافعه أمام فاركو
14 أغسطس 2025 21:06

 
القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة فاركو المقررة غدا الجمعة في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى.
وأضاف جاب الله أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام فاركو، المقرر لها غداً موضحاً أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لحين اكتمال جاهزيته الطبية.
كان الأهلي استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2 يوم السبت الماضي.

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
