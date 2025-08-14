الإصابة تحرم الأهلي من مدافعه أمام فاركو



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة فاركو المقررة غدا الجمعة في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى.

وأضاف جاب الله أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام فاركو، المقرر لها غداً موضحاً أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لحين اكتمال جاهزيته الطبية.

كان الأهلي استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2 يوم السبت الماضي.