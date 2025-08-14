ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»



ليون (أ ف ب)



تخلى ليون الفرنسي عن خدمات لاعب وسطه الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش، بعدما توصلا إلى اتفاق «ودي» أنهى بموجبه العقد الذي كان يربطه به حتى 30 يونيو 2026، وفق ما أعلن عشية الدوري المحلي لكرة القدم.

ولم ينضم ابن الـ37 عاماً إلى تمارين الخميس، بعدما حُسِم انتهاء مشواره مع الفريق الذي انضم إليه في يناير 2024 بعقد لعامين ونصف قادماً من الفريق الفرنسي الآخر رين في صفقة قدرت بثلاثة ملايين يورو.

وخاض اللاعب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبنفيكا البرتغالي وروما الإيطالي 58 مباراة بألوان ليون في جميع المسابقات وأسهم في انتفاضته وصعوده من المركز الأخير الذي احتله خلال عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، إلى السادس في نهاية الموسم ووصوله أيضاً إلى نهائي مسابقة الكأس، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان 1-2.

وأشاد ليون بماتيتش في بيانه، قائلاً: «بفضل خبرته الواسعة، معاييره العالية، قيادته المتميزة، لعب ماتيتش دوراً محورياً في تعافي الفريق منذ انضمامه، وواصل ترسيخ مكانته لاعباً أساسياً في الفريق الموسم الماضي».

وتابع: «يتقدم ليون بخالص الشكر لنيمانيا على التزامه واحترافيته طوال فترة وجوده في النادي، ويتمنى له كل التوفيق لما تبقى من مسيرته».