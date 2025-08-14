الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»

ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»
14 أغسطس 2025 21:17

 
ليون (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أشرف حكيمي يدخل قائمة أساطير أفريقيا
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا


تخلى ليون الفرنسي عن خدمات لاعب وسطه الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش، بعدما توصلا إلى اتفاق «ودي» أنهى بموجبه العقد الذي كان يربطه به حتى 30 يونيو 2026، وفق ما أعلن عشية الدوري المحلي لكرة القدم.
ولم ينضم ابن الـ37 عاماً إلى تمارين الخميس، بعدما حُسِم انتهاء مشواره مع الفريق الذي انضم إليه في يناير 2024 بعقد لعامين ونصف قادماً من الفريق الفرنسي الآخر رين في صفقة قدرت بثلاثة ملايين يورو.
وخاض اللاعب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبنفيكا البرتغالي وروما الإيطالي 58 مباراة بألوان ليون في جميع المسابقات وأسهم في انتفاضته وصعوده من المركز الأخير الذي احتله خلال عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، إلى السادس في نهاية الموسم ووصوله أيضاً إلى نهائي مسابقة الكأس، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان 1-2.
وأشاد ليون بماتيتش في بيانه، قائلاً: «بفضل خبرته الواسعة، معاييره العالية، قيادته المتميزة، لعب ماتيتش دوراً محورياً في تعافي الفريق منذ انضمامه، وواصل ترسيخ مكانته لاعباً أساسياً في الفريق الموسم الماضي».
وتابع: «يتقدم ليون بخالص الشكر لنيمانيا على التزامه واحترافيته طوال فترة وجوده في النادي، ويتمنى له كل التوفيق لما تبقى من مسيرته».

 

الدوري الفرنسي
ليون
تشيلسي
مانشستر يونايتد
بنفيكا
روما
آخر الأخبار
أشرف حكيمي يدخل قائمة أساطير أفريقيا
أشرف حكيمي يدخل قائمة أساطير أفريقيا
اليوم 21:29
ويسا يغيب عن برنتفورد لغموض المستقبل!
الرياضة
ويسا يغيب عن برنتفورد لغموض المستقبل!
اليوم 21:27
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي
اليوم 21:18
ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»
الرياضة
ليون يتخلى عن خدمات ماتيتش بـ«التراضي»
اليوم 21:17
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
ترامب يأمل وقف القتال في أوكرانيا إثر قمته مع بوتين
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©