الكشف عن رقم 10 الجديد في مانشستر سيتي



معتز الشامي (أبوظبي)



تمثل انتقال جاك جريليش إلى إيفرتون على سبيل الإعارة بداية جديدة لجناح إنجلترا، حيث توفر له فرصة إعادة إشعال مسيرته بعيداً عن أضواء مانشستر سيتي، وفي 12 أغسطس 2025، أكد إيفرتون تعاقده مع جاك جريليش على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي طوال موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي.

ويرتدي اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ «29 عاماً»، القميص رقم 18 مع إيفرتون، ليبدأ دوراً جديداً يحمل معه تحديات وفرصاً جديدة، وكانت رحلة جريليش مع مانشستر سيتي، التي بدأت في أغسطس 2021، مزيجاً من النجاحات والإخفاقات، وبينما أسهم موسمه الأول في فوز «السيتي» بالثلاثية، أعاقت الإصابات وقلة فرص اللعب مواسمه اللاحقة.

وفي الموسم الماضي، شارك أساسياً في 7 مباريات فقط بالدوري، وواجه صعوبة في إيجاد الثبات، ما أدى إلى استبعاده من تشكيلة إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024، وفي هذه الأثناء، ومع رحيل جريليش، خُصص مانشستر سيتي القميص الشهير رقم 10 لريان شرقي، لاعب الوسط الفرنسي الذي انضم إلى «السيتي» قادماً من ليون في وقت سابق من هذا الصيف.

وارتدى شرقي في البداية الرقم 29 في كأس العالم للأندية 2025، لكنه الآن يرتدي الرقم الرمزي 10، مسيراً على خطى عظماء سابقين مثل سيرجيو أجويرو وإدين دزيكو.

وأعرب ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، عن حماسه لضمّ اللاعب، مشيداً بخبرة جريليش في الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاراته الفنية، وقال «نضمّه في وقت مناسب، لأنه يفهم الدوري ويعرف قدراته»، مؤكداً أمله في أن يُضفي إبداع جريليش تأثيراً قوياً على هجوم إيفرتون.

وفي مانشستر سيتي ، كان دور جريليش مقيداً غالباً بنظام بيب جوارديولا التكتيكي، الذي أعطى الأولوية لهيكل الفريق على حساب الحرية الفردية، وأثرت دقائق لعبه المحدودة ومشاكله مع الإصابات على مستواه وثقته بنفسه، ويمنحه الانتقال إلى إيفرتون فرصة إعادة اكتشاف الحرية للتعبير عن نفسه على أرض الملعب صانع ألعاب رئيسي، وليس مجرد لاعب دور ثانوي.

ويحتاج إيفرتون، المعروف بتراجع استحواذه على الكرة مقارنةً بمانشستر سيتي، إلى جهد دفاعي أكبر من جريليش، وأظهرت فتراته السابقة مع أستون فيلا قدرته على التألق عندما تُتاح له الفرصة لصنع فرص فردية مع الخصوم، ويأمل مويس في الاستفادة من ذلك في فريقه الجديد، ومن المفترض أن يكمل وجود جريليش لاعبين بارزين مثل إيليمان ندياي، ما يسمح لنداي بتولي دور إبداعي أكثر مركزية بينما يعمل جريليش بحرية هجومية.

وبالنسبة لجريليش، فإن موسم 2025-2026 هو لحظة محورية لاستعادة مستواه وثباته، وإظهار مواهبه بانتظام، وربما إثبات قدرته على العودة إلى أعلى مستويات النخبة في كرة القدم الإنجليزية، وفي هذه الأثناء، ينتظر نادي إيفرتون بفارغ الصبر التأثير الذي يحدثه تعاقده الكبير على طموحاته في الدوري الإنجليزي.