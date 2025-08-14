الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

المدربون المتوجون بـ«سوبر أوروبا» مع أندية مختلفة

المدربون المتوجون بـ«سوبر أوروبا» مع أندية مختلفة
14 أغسطس 2025 23:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

قاد لويس إنريكي باريس سان جيرمان إلى الفوز بكأس السوبر الأوروبي بعد فوز فريقه على توتنهام بركلات الترجيح، واحتاج سان جيرمان إلى انتفاضة متأخرة ليجبر الفريق الإنجليزي على اللجوء إلى ركلات الترجيح، بعد أن كان متأخراً بهدفين.
كان بطل أوروبا متأخراً حتى الدقيقة 85، بعد أن سجل توتنهام الهدف الأول عن طريق ميكي فان دي فين، والثاني عن طريق كريستيان روميرو، وقلص لي كانج إن الفارق لباريس سان جيرمان في الدقيقة 85، قبل أن يسجل جونسالو راموس هدفا في الوقت بدل الضائع (4+ 90) ليذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.
وأضاع سان جيرمان الفرصة الأولى في ركلات الترجيح عندما أضاع فيتينيا ركلته، لكن الوافد الجديد لوكاس شيفالييه تصدى لركلة فان دي فين، بعد أن أضاع ماثيس تيل ركلته لتوتنهام، سجل نونو مينديز هدف الفوز ليضمن الفوز لباريس سان جيرمان، وتعد الكأس الخامسة لباريس سان جيرمان هذا العام، بينما انضم إنريكي الآن إلى مجموعة حصرية من المدربين.
وأصبح المدرب الإسباني خامس مدرب يقود فريقين مختلفين إلى كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه باللقب سابقاً مع برشلونة، وإليكم جميع المدربين الذين فازوا بكأس السوبر الأوروبي مع فريقين مختلفين:
السير أليكس فيرجسون - أبردين (1983)، ومانشستر يونايتد (1991)
لويس فان جال - آياكس (1995)، وبرشلونة (1997)
كارلو أنشيلوتي - ميلان (2003 و2007)، وريال مدريد (2014 و2022 و2024)
بيب جوارديولا - برشلونة (2009 و2011)، بايرن ميونيخ (2013) ومانشستر سيتي (2023)
لويس إنريكي - برشلونة (2015)، وباريس سان جيرمان (2025)

 

السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان
توتنهام
لويس إنريكي
برشلونة
بيب جوارديولا
كارلو أنشيلوتي
