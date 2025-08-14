«الزعيم» يستقر على التشكيل للقاء «ضربة البداية» أمام البطائح

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل العين التحضيرات المكثّفة استعداداً للقاء الغد أمام البطائح، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الافتتاحية من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مواجهة يرفع فيها «الزعيم» شعار الفوز منذ البداية.

وأدى اللاعبون تدريباً خفيفاً في «صالة الجيم» صباح أمس، ضمن خطة الارتقاء بالمستوى البدني لجميع اللاعبين، بعد راحة يومين، عقب عودة الفريق من معسكر إسبانيا.

واستقر الجهاز الفني على تشكيلة الفريق خلال المباراة الأولى أمام البطائح التي يتعامل معها «البنفسج» بأهمية شديدة، لأنها الأولى على استاد هزاع بن زايد، معقل جماهير «الأمة العيناوية»، ومع بداية الموسم.

من ناحية أخرى، أعلن نادي العين عن إطلاق فعاليات «شارة العيناوية»، للموسم الثالث على التوالي، بحلة جديدة وجوائز أكبر وأكثر تنوعاً، تعبيراً عن إيمان النادي الراسخ بالدور المحوري، الذي ظل يلعبه جمهور «الزعيم» الوفي، المتوّج بجائزة أفضل جمهور، عن جدارة واستحقاق، وكان دائماً شريكاً أصيلاً في صناعة الإنجازات على مختلف الصعد، سواء على الساحة المحلية أو في التحديات الخارجية.

وتعكس هذه المبادرة التقدير العميق من إدارة النادي لجمهور «الأمة العيناوية»، الذي لم يتوقف يوماً عن مؤازرة الفريق ودعمه في كل الظروف، مؤكداً أن روح الانتماء والعطاء التي يتمتع بها هذا الجمهور تمثل قوة دافعة لا غنى عنها لمسيرة النجاحات.

واعتمد مجلس إدارة نادي العين في الموسم الجديد تعزيز الجوائز المخصصة لـ«شارة العيناوية» في جميع مباريات الفريق على استاد هزاع بن زايد، ليصبح الفوز بإحدى الهدايا الاستثنائية أمراً ممكناً لكل مشجع يعيش شغف المباريات من المدرجات.

وتتنوع الجوائز هذا الموسم لتشمل«سيارتي نيسان باترول مع نهاية كل دور، بالإضافة إلى 11 سيارة متنوعة، للسحب في كل مباراة «مخصصة لأعضاء بطاقة عيناوي»، وحقائب نسائية من ماركات عالمية، ثلاث قسائم ذهب بقيمة 10000 درهم لكل مباراة، أجهزة ذكية (آيفون 16 برو) بواقع جهازين لكل مباراة، تذاكر سفر «بواقع 4 لكل مباراة»، وجوائز نقدية وساعات أنيقة من «المتجر العيناوي».

ولم تتوقف «شارة العيناوية» عند حدود الجوائز، بل حرص النادي على أن تكون جميع المباريات على استاد هزاع بن زايد، منصة للتفاعل المجتمعي عبر فعاليات ميدانية تسبق المباريات وأخرى تواكبها، من أنشطة للأطفال، ومسابقات ثقافية ورياضية، إلى لقاءات مع لاعبي الفريق والتقاط الصور التذكارية، مما يحول حضور المباراة إلى تجربة شاملة مليئة بالشغف والمتعة والإثارة.

كما تتضمن «شارة العيناوية» في هذا الموسم باقة من المبادرات الاستثنائية، التي تهدف إلى تعزيز روح الترابط بين النادي وجماهيره، مثل تخصيص مقاعد متميزة للفائزين في المدرجات، وإتاحة الفرصة لبعض المشجعين من محبي النادي من الأطفال وأصحاب الهمم، لمرافقة اللاعبين أثناء دخولهم أرضية الملعب، وهي لحظات تبقى محفورة في الذاكرة.

وتتم آلية السحب وفق خطوات دقيقة تضمن الشفافية، بحيث تُجرى السحوبات بحضور وإشراف ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك في الدقيقة 65 من كل مباراة.

واستناداً إلى ما ورد في دليل شارة العيناوية، فإن السحب على السيارات يكون مخصصاً حصرياً لأعضاء «عضوية عيناوي» الذين تنطبق عليهم الشروط المعلنة، ويُعلن عن الفائزين بجائزة السيارة مباشرة بعد نهاية المباراة مع بقية الجوائز، كما يشترط على الفائزين مسح بطاقة عيناوي أو تذكرته عند بوابة الدخول وحضوره في الملعب وقت السحب في حال غيابه، تُلغى الجائزة ويعاد السحب، على يتم الاتصال بالفائزين مباشرة بعد الإعلان عن فوزهم.