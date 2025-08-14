الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي لسباق الخيل» يغازل المستقبل ببرنامج تمكين الكفاءات

شعار نادي دبي لسباق الخيل
15 أغسطس 2025 01:00

دبي (وام)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن إطلاق برنامج التدريب المهني الجديد «السباق نحو المستقبل»، المبادرة النوعية التي تهدف إلى دعم وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية الشابة، في إطار التزام النادي بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات، لتعزيز رأس المال البشري الوطني، تماشياً مع أهداف التوطين.
ويمنح البرنامج، الذي ينطلق 17 أغسطس الجاري، الخريجين الإماراتيين تجربة ميدانية متكاملة في عالم سباقات الخيل ذات المستوى الرفيع وإدارة الفعاليات الكبرى.
وقال علي آل علي، المدير التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في نادي دبي لسباق الخيل، إن برنامج «السباق نحو المستقبل»، يمثل بوابة فريدة لقطاع يجمع بين الرياضة والثقافة والابتكار.

نادي دبي لسباقات الخيل
دبي
