جوف إلى ربع نهائي سينسيناتي في 79 دقيقة



سينسيناتي (أ ف ب)



بلغت الأميركية كوكو جوف، المصنفة ثانية عالمياً، الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي الألف نقطة في التنس للمرة الثانية فقط في سادس مشاركة، وذلك بفوزها من دون عناء كبير على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-2 و6-4.

واحتاجت ابن الـ21 عاماً إلى ساعة و19 دقيقة كي تحقق فوزها الثالث من أصل ثلاث مواجهات تجمعها بالإيطالية المصنفة 61 عالمياً، وذلك بعدما كسرت إرسال منافستها 5 مرات من أصل الفرص السبع التي حصلت عليها في اللقاء.

وتتمنى الأميركية، المتوجة هذا العام بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية والطامحة إلى لقبها الثاني في بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية التي تنطلق في 24 الحالي، أن تكرر سيناريو عام 2023 حين توجت بلقب سينسيناتي في المرة الأولى والوحيدة التي وصلت فيها إلى ربع النهائي.

ومن المؤكد أن الأميركية استفادت من أربعة أيام من الراحة نتيجة انسحاب منافستها الأوكرانية دايانا ياستريمسكا من مباراتهما في الدور الثالث بسبب المرض.

وقالت جوف بعد تأهلها إلى ربع النهائي للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 10 مشاركات كبرى (دورات الألف نقطة وبطولات الجراند سلام)، «في معظم الفترات (في المباراة)، لعبتُ باندفاع كبير، ربما كنت سلبية بعض الشيء في بعض الأشواط. لكن الأمر كان صعباً، الكرات خفيفة جدا وتطير، ولم تكن تمنحني سرعة كبيرة، لذلك، كنت أحاول فقط اللعب بتحكم لكن باندفاع في الوقت نفسه».

وتلتقي جوف في ربع النهائي الإيطالية الأخرى جازمين باوليني السابعة أو التشيكية باربورا كرايتشيكوفا واللتين تتواجهان في إعادة لنهائي ويمبلدون 2024 حين خرجت الأخيرة منتصرة بلقبها الكبير الثاني، بعد أول في رولان جاروس عام 2021.