الرياضة

إنتر ميلان يطلب لاعب روما بـ34 مليون يورو

إنتر ميلان يطلب لاعب روما بـ34 مليون يورو
14 أغسطس 2025 23:38

 
روما (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 34 مليون يورو مع إضافات للتعاقد مع الفرنسي مانو كوني، لاعب وسط روما.
وأوضحت قناة «سكاي إيطاليا» أن مبلغ بيع كوني يساعد روما في توفير الأموال للتعاقد مع أي من اللاعبين الذين يسعى النادي لضمهم من الدوري الإنجليزي.
وكان روما قدم عرضاً بالفعل لمانشستر يونايتد لضم جناحه جادون سانشو، مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني.
كما دخل النادي الإيطالي في مفاوضات مع ليون بايلي جناح أستون فيلا الإنجليزي، حيث يرغب النادي في التعاقد معه على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء.
كما يواصل النادي الإيطالي سعيه لضم فابيو سيلفا مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، والذي يراقبه بوروسيا دورتموند الألماني أيضاً.
ورغم ذلك يسعى وولفرهامبتون لبيع اللاعب ويفضل ذلك عن الإعارة، وسيتحدث إلى دورتموند حول صفقة انتقال دائم.

 

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
روما
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
دورتموند
