رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي



مدريد (د ب أ)



وصف أنخيل توريس، رئيس نادي خيتافي، خطوة إقامة مباراة فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني في ميامي الأميركية بأنها «انحراف».

وقال توريس في تصريحات نشرتها صحيفة «آس» الإسبانية: «إن هذا انحراف، لقد كنا نعارض إقامة بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلعبون هناك ويتقاضون الأموال، ونحن الآن سنفعل ذلك أيضاً، أنا ضد هذا الأمر تماماً، ولا أعتقد أنه سيحدث».

وأوضح توريس أن نقل المباراة لتقام في أميركا يعد تشويها للبطولة والمنافسة، كما أبرز الشكاوى المتعلقة بعدم قدرة الأندية على تسجيل لاعبيها قبل ساعات من انطلاق الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

وتابع: «المنافسة مشوهة بالفعل مع وجود 150 لاعباً غير مسجلين هذا الأسبوع».

وقال: «لم يعد الأمر تجاري أو مالي، ففي الدوري الإسباني أن تلعب مباراة على أرضك وتلعب الأخرى على أرض منافسك».