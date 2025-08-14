الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي يهزم أولمبياكوس ودياً

نابولي يهزم أولمبياكوس ودياً
14 أغسطس 2025 23:48

 
نابولي (د ب أ)

فاز نابولي الإيطالي على أولمبياكوس اليوناني 2-1، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.
وتقدم نابولي في الدقيقة 16 عن طريق ماتيو بوليتانو، وأضاف لورينزو لوكا الهدف الثاني في الدقيقة 53 .
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل فرانشيسكو تشيكينيو الهدف الوحيد لفريق أولمبياكوس.
ويبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بمواجهة ساسولو يوم 23 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أولمبياكوس مشواره في الدوري اليوناني بمواجهة أستيراس في اليوم ذاته.
وكان نابولي تُوج بلقب الدوري الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه، فيما خطف أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني للمرة 48 في تاريخه.

الدوري الإيطالي
نابولي
أولمبياكوس
