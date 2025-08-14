روما يقدم «العرض الأول» إلى مانشستر يونايتد لضم سانشو



لندن (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية في إنجلترا أن نادي روما الإيطالي، قدم عرضه الأول لمانشستر يونايتد، من أجل ضم جادون سانشو، منافساً بذلك مواطنه يوفنتوس على الصفقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عرضاً رسمياً وصل إلى مانشستر يونايتد، وأنه يجري مناقشته في أروقة النادي الإنجليزي، فيما تشير صحيفة تايمز سبورت إلى أن المرجح أن يكون انتقال اللاعب على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يمدد سانشو عقده مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة.

ورجحت مصادر قناة «سكاي إيطاليا» والصحفي الشهير فابرزيو رومانو، أن تكون قيمة الصفقة 23 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الشراء.

وعاد سانشو إلى النادي بعد نهاية فترة إعارته إلى تشيلسي الموسم الماضي، لكن مع نهاية عقده في يونيو 2026، وعدم تواجده في خطط المدرب البرتغالي روبين أموريم، يمكن إبرام الصفقة سريعاً.

وكان يوفنتوس دخل في مفاوضات مع اللاعب ووصل إلى مراحل متقدمة، ووافق على شروطه الشخصية، لكنه ركز بعد ذلك على أولويات أخرى في سوق الانتقالات ونحى جانباً المفاوضات مع اللاعب.

وكانت أندية بشكتاش التركي وإنتر ميلان الإيطالي وبورسيا دورتموند الألماني أبدت اهتمامها بالتعاقد مع سانشو.