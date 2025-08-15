«سينسيناتي للتنس».. سينر يقترب من الاحتفاظ باللقب

سينسيناتي(أ ف ب)

واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، زحفه نحو الاحتفاظ بلقب دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، ببلوغه نصف النهائي بعد فوزه السهل على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-0 و6-2 أمس.

واحتاج الإيطالي الذي يخوض دورته الأولى منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، بعدما فضل الغياب عن تورونتو لماسترز الألف نقطة، إلى ساعة و12 دقيقة فقط، كي يحقق فوزه الخامس والعشرين توالياً على الملاعب الصلبة، وتحديداً منذ نهائي دورة بكين في سبتمبر الماضي، عندما خسر أمام غريمه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراز.

ولم يجد الإيطالي صعوبة على الإطلاق في حسم المجموعة الأولى التي أنهاها، بعدما كسر إرسال منافسه في الأشواط الثاني والرابع والسادس، لكن الوضع تغير في الثانية إذ تنازل عن إرساله منذ الشوط الأول.

إلا أنه رد في الشوط الرابع وأدرك التعادل 2-2، ثم كرر الأمر في الشوط السادس ليتقدم 4-2 في طريقه لحسمها 6-2 بعدما كسر إرسال منافسه مجدداً في الثامن، محققاً فوزه الأول على الكندي من أصل أربع مواجهات بينهما (آخرها انسحب منها سينر في ربع نهائي مدريد العام الماضي).