رامسي من أستون فيلا إلى نيوكاسل

رامسي من أستون فيلا إلى نيوكاسل
15 أغسطس 2025 08:56

لندن (د ب أ)
اقترب نيوكاسل الإنجليزي من التعاقد مع جاكوب رامسي، لاعب وسط أستون فيلا، وذلك مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الناديين دخلا في مفاوضات منذ يومين، بخصوص انتقال محتمل للاعب البالغ من العمر 24 عاماً. وتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل لإتمام الصفقة. ويلتقي أستون فيلا ونيوكاسل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم غدٍ السبت.
وسجل رامسي، اللاعب الدولي السابق في منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاماً، 17 هدفاً في 167 مباراة مع أستون فيلا، منذ أن شارك للمرة الأولى بقميص الفريق في عام 2019، وكان لاعباً أساسياً في تشكيل المدرب الإسباني يوناي إيمري الموسم الماضي. كما تعاقد نيوكاسل هذا الصيف مع الجناح السويدي أنتوني إيلانجا قادماً من نوتنجهام فورست والألماني ماليك ثياو القادم من ميلان الإيطالي. كما انضم الحارس الدولي الإنجليزي آرون رامسديل إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون.

