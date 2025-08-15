العروبة يستهل معسكر صربيا بالفوز على «سلوجا كرالييفو»

فيصل النقبي (الفجيرة)

استهل فريق العروبة مشواره في معسكره الخارجي المقام في صربيا، بانتصار كبير على فريق سلوجا كراليفو الصربي بنتيجة 4-0، في أولى تجاربه الودية ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وقدم لاعبو العروبة عرضاً قوياً سيطروا من خلاله على مجريات اللقاء، حيث افتتح التسجيل إيفانيلدو سيلفا، قبل أن يضيف بابوكار سيي الهدف الثاني، وعزز خالد الجابري النتيجة بالهدف الثالث، فيما اختتم تراوري الرباعية.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه المباريات إلى رفع جاهزية الفريق بدنياً وفنياً، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل العودة لخوض منافسات الموسم الكروي.