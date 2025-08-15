الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كلباء يعلن جاهزيته لضربة البداية أمام النصر

كلباء يعلن جاهزيته لضربة البداية أمام النصر
15 أغسطس 2025 09:36

فيصل النقبي (كلباء) 
أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب نادي كلباء، أن ضربة البداية من دوري أدنوك للمحترفين أمام النصر تحظى بأهمية خاصة، كونها تضع الأساس لانطلاقة الموسم، وتُعد مؤشراً على مدى استعداد اللاعبين.
وأوضح رازوفيتش أن الفريق استعد بشكل جيد رغم تأخر انضمام بعض اللاعبين، ما تسبّب في غياب التوازن لفترة، مشدداً على أن الأهم بالنسبة له هو جاهزية جميع العناصر لتقديم أفضل ما لديهم في اللقاء الافتتاحي.
وأشار المدرب إلى أن النصر يدخل الموسم بمدرب جديد ولاعبين جدد، وهو ما يجعله خصماً قوياً وصعباً، لافتاً إلى أن المباراة ستكون على أرض كلباء، ما يمنح الفريق دافعاً أكبر لتحقيق نتيجة إيجابية.
وختم رازوفيتش حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية موفقة للموسم.

