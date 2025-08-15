الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علياء عبدالسلام تخوض غداً تحدي «إسكندنافيا لزوارق الفورمولا4» بالنرويج

علياء عبدالسلام تخوض غداً تحدي «إسكندنافيا لزوارق الفورمولا4» بالنرويج
15 أغسطس 2025 11:30

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز غداً «السبت» لخوض السباق الرئيسي ضمن اليوم الختامي من بطولة إسكندنافيا الدولية لزوارق الفورمولا 4، في النرويج والتي تختتم الأحد، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين.
وتخوض المتسابقة الإماراتية المنافسات بطموح اكتساب المزيد من الخبرة، وتعزيز حضورها في سباقات الزوارق السريعة عالمياً، في إطار برنامج مشاركاتها الدولية هذا الموسم، لتطوير مهاراتها وصقل قدراتها التنافسية في مواجهة نخبة أبطال العالم.
وتشهد البطولة، التي تُعد إحدى المحطات البارزة في روزنامة سباقات الفورمولا 4 البحرية في أوروبا، إقامة سباقات التجارب الرسمية، والتصفيات، وصولاً إلى السباق الرئيسي في اليوم الختامي، وسط أجواء تنافسية قوية على مياه النرويج.
وأعربت علياء عبدالسلام عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي، وتقديم أداء مشرّف يعكس تطور رياضة الزوارق السريعة في الدولة، منوهة بالدعم الكبير الذي تحظى به من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتوفير جميع متطلبات إعدادها لهذه البطولة وغيرها من الفعاليات الدولية، كما أشادت في الوقت نفسه بالرعاية التي تحظى بها من مبادلة ومجموعة نيرفانا القابضة.

