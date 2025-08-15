كأس السوبر الألماني.. بايرن يبحث عن اللقب الـ11 وشتوتجارت ينشد «الثاني»

شتوتجارت (د ب أ)

يستضيف شتوتجارت، حامل لقب كأس ألمانيا فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، في كأس السوبر الألماني مساء السبت على ملعب إم إتش بي أرينا.

وتوّج شتوتجارت بلقب الكأس بعد فوزه على أرمينيا بيليفيلد بنتيجة 4/2 في النهائي في مايو، في الوقت الذي استعاد فيه النادي البافاري لقب البوندسليجا بعد تفوقه على باير ليفركوزن. وكان أداء شتوتجارت متبايناً على المستوى المحلي الموسم الماضي، حيث حلّ في المركز التاسع بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 50 نقطة، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة في موسم 2023/2024.

وقدم شتوتجارت تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس أداءً ممتازاً على مستوى الهجوم خلال المراحل الختامية من الموسم الماضي، حيث سجل لاعبوه 12 هدفاً في آخر أربع مباريات، كما سجلوا 15 هدفاً في أربع مباريات ودية. ويخوض بايرن مباراة كأس السوبر بعد خسارته بهدف دون رد أمام بولونيا الإيطالي الأسبوع الماضي، لكنه حقق الفوز في مبارياته السبع السابقة على مستوى كافة المسابقات. ولم يكن أداء شتوتجارت جيداً على ملعب إم إتش بي أرينا في موسم 2024/2025، حيث تلقى سبع هزائم مقابل ثلاثة انتصارات في آخر عشر مباريات رسمية خاضها على هذا الملعب. على الجانب الآخر، استعاد بايرن مكانته في صدارة الدوري الألماني تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، محرزاً 82 نقطة، ومتقدماً بفارق 13 نقطة على ليفركوزن الوصيف.

واتّسم النادي البافاري بشخصية هجومية متميزة حيث سجل 99 هدفاً، وهو ثاني أعلى معدل أهداف للفريق في البوندسليجا منذ موسم 1971/1972.

كما حظى بايرن بأقوى خط دفاع في البوندسليجا، حيث استقبلت شباكه 32 هدفاً، في أفضل سجل للفريق منذ موسم 2017/2018.

ويتمتع كومباني بتاريخ جيد أمام شتوتجارت، حيث فاز بايرن تحت قيادته في أربع من آخر خمس مباريات على ملعب بطل الكأس مقابل هزيمة واحدة.

وشارك بايرن في كأس العالم للأندية هذا الصيف، ومع احتساب المباريات الودية الثلاث التي خاضها الفريق، فقد حقق الفوز في 10 من آخر 13 مباراة له مقابل هزيمتين.

ولم يذق النادي البافاري طعم الخسارة في آخر 11 مباراة خارج أرضه في موسم 2024/ 2025، محققاً سبعة انتصارات خلال تلك الفترة.

وسيكون الدافع قوياً لدى بايرن لحصد هذه النسخة من كأس السوبر، التي تحول اسمها إلى «فرانز بيكنباور»، لتكريم الأسطورة الراحل للنادي البافاري. ويعتبر بايرن البطل القياسي لكأس السوبر برصيد عشرة ألقاب أخرها في 2022 فيما حصد شتوتجارت اللقب مرة واحدة من قبل في عام 1992.