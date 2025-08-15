الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات

مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات
15 أغسطس 2025 10:52

لندن (رويترز)
انتقد ماركو سيلفا مدرب فولهام نشاط النادي «السلبي» في سوق الانتقالات الصيفية، إذ لم يبرم سوى صفقة واحدة فقط قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون غداً السبت.
وتعاقد فولهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 11 بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لمسابقة أوروبية، حتى الآن مع الحارس بنجامين ليكومت من مونبلييه الفرنسي في صفقة انتقال مجاني.
كما ربطت تكهنات جناح أرسنال ريس نيلسون، الذي قضى الموسم الماضي معاراً لكرافن كوتيدج، باحتمال الانتقال إلى فولهام، بينما ذكرت تقارير أن البرازيلي رودريجو مونيز مهاجم النادي المنتمي لغرب لندن، جذب اهتمام فريق أتلانتا الإيطالي.
وأبلغ سيلفا الصحفيين أمس: «ليس السيناريو المثالي. استخدمت كلمة النشاط الهادئ لكنه كان في الحقيقة نشاطاً سلبياً للغاية. إذا سألتني هل كنت أتوقع ذلك؟. سأقول لا بالطبع. لكن هكذا سارت الأمور».
وأضاف: «أحمد الله أننا لم نتعرض لإصابات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لأننا نعاني من نقص كبير في بعض المراكز. نرغب في وجود تشكيلة يمكنها مجاراة المنافسة القوية بالدوري الإنجليزي الممتاز.
«لم يكن أمراً متوقعاً حتى لو كان فولهام يشتهر بالتعاقد مع لاعبين في اللحظة الأخيرة.. أعرف ما أريده جيداً والخطة كانت موجودة بالفعل».

