توتنهام يكافئ «سبنس» بالعقد الجديد

لندن (د ب أ)

وقّع جد سبنس عقداً جديداً وطويل الأمد مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) للأنباء، اليوم الجمعة. وكان سبنس وقّع عقداً في أكتوبر الماضي حتى عام 2028، ولكن تمت مكافأته على أدائه المميز مع توتنهام بتمديد التعاقد معه.

وشارك سبنس في 35 مباراة مع توتنهام خلال موسم 2024/ 2025، بعد أن تواجد لأول مرة مع الفريق الأول في ديسمبر الماضي، وذلك بعد عامين ونصف العام من انضمامه للنادي. وبعدما اعتبر الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام الأسبق، سبنس «صفقة للنادي» في عام 2022، أعير مدافع نوتنجهام فورست الإنجليزي السابق لأندية رين الفرنسي وليدز يونايتد الإنجليزي وجنوه الإيطالي.

ودخل سبنس في خطط الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني السابق لتوتنهام، حيث لعب دوراً بارزاً في تتويج النادي اللندني بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسارع توماس فرانك، مدرب توتنهام الحالي، الذي تولى المسؤولية خلفاً لبوستيكوجلو، إلى وضع ثقته في سبنس ودفع به أساسياً في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي خسرها الفريق الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح، أول أمس الأربعاء.