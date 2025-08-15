الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميلوش: نحترم دبا ونعرف كيف يلعبون؟

ميلوش: نحترم دبا ونعرف كيف يلعبون؟
15 أغسطس 2025 12:46

الشارقة (الاتحاد)
يرى الصربي ميلوش مدرب فريق الشارقة، أن فقدان لاعب بحجم عادل الحوسني في حراسة المرمى ليس بالأمر الجيد مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد، وقال: «في كرة القدم لا يوجد لاعب صغير السن أو كبير، هناك لاعب قادر على العطاء في الملعب، وآخر غير قادر، وأنا أنظر فقط لما يقدمه اللاعب، وعلى سبيل المثال، فراس بالعربي لاعب يجري ويبذل جهداً كبيراً في أرض الملعب، وهذا هو المهم، وثقتي في لاعبي الفريق كبيرة، لكن بالطبع فقدان جهود لاعب بحجم عادل الحوسني ليس أمراً جيداً».
وأضاف: «شخصية اللاعب مهمة جداً، ومن يبذل الجهد ويعطي في الملعب هو الأفضل، هدفي ورغبتي أن أرى مركز فريقي في نهاية الموسم بعد الجولة 26، وليس في الجولة الأولى».
وقال مدرب الشارقة: «سعداء ببداية الموسم، سنواجه دبا الذي قام بتغيير الكثير من لاعبيه، ونعرف كيف سيلعبون، لكننا سنحترمهم كما نحترم كل منافس، ومع بداية المباراة سنُظهر أننا فريق قوي وسنبرز جودة لاعبينا».
من جانبه قال فراس بن العربي لاعب الشارقة: «استعداداتنا كانت جيدة والمعسكر الإعدادي كان ناجحاً، حيث كان الانضباط والجدية معاً، ومباراة دبا أمام فريق صاعد من الدرجة الأولى وسيظهر جودته في الملعب، لكننا جاهزون ونثق بقدرتنا على تقديم أداء قوي».

