فرهاد مجيدي: الشجاعة مفتاح البطائح في مواجهة العين

الشارقة (الاتحاد)

طالب فرهاد مجيدي مدرب فريق البطائح، لاعبيه بالشجاعة والقوة في مواجهة العين خلال اللقاء الأول في الموسم الجديد، وقال: «سنخوض مباراة أمام فريق قوي، وهو بطل آسيا ويُعد من أفضل الفرق في الدوري، ونحن نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة، لكنني سعيد جداً لأننا تدربنا بشكل جيد، وجميع اللاعبين كانوا متعاونين، وطالبتهم اللعب بشجاعة كي نستطيع أن نقدم أداءً جيداً أمام العين».

من جانبه قال عبدالعزيز هيكل مدافع البطائح: «تحضيراتنا إيجابية للمباراة، ورغم قوتها فإننا جاهزون للخروج بنتيجة إيجابية، تكون لنا حافزاً قبل المباريات المقبلة».

وأضاف: رغم وجود التحديات وانطلاقتنا هذا الموسم ستكون من النقطة الإيجابية في نهاية الموسم الماضي، خصوصاً أن الفريق لديه استقرار فني ولنا أهداف ونتمنى تحقيقها بتكاتف الجميع.

وشددّ هيكل على أن مدرب الفريق مشهود، والكل شاهد العمل الذي قام به الموسم الماضي، وسنكمل هذا العمل هذا الموسم بنتائج ومتعة في الأداء مع فرهاد مجيدي.