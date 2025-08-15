الوصل.. «مجموعة صعبة» في «أبطال آسيا 2»

معتز الشامي (أبوظبي)



أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2، في الوصل في المجموعة الأولى، التي تعتبر صعبة نسبياً، وتضم معه استقلال الإيراني، المحرق البحريني، والوحدات الأردني.

ويلعب «الإمبراطور» دور مجموعات البطولة الذي ينطلق بالجولة الأولى منتصف سبتمبر المقبل، بنظام الذهاب والإياب، ويدخل المنافسة القارية بمعنويات عالية وثقة في النفس، خاصة بعد الأداء اللافت، الذي قدمه في نسخة النخبة العام الماضي، وكان الفريق الإماراتي الوحيد، الذي استطاع بلوغ دور الـ16، كما شهدت مشاركته السابقة تذوق طعم الانتصارات الآسيوية المتتالية للمرة الأولى في مشاركاته القارية، بعد طول غياب، فيما كانت مشاركاته القليلة سابقاً تشهد نتائج سلبية متكررة، ما جعل تأهله إلى دور الـ16 من بطولة النخبة رقماً تاريخياً في مسيرة الفريق.

ودخل الوصل للموسم متسلحاً بـ9 صفقات جديدة من الأجانب والمقيمين، لتدعيم الصفوف من أجل الطموح الآسيوي، الذي خططت له شركة الكرة في النادي، سواء بالعودة للمنافسة القوية محلياً.

وتشهد النسخة الجديدة من دوري الأبطال 2 مشاركة قوية من أندية لها قيمة فنية عالية، مثل النصر السعودي، والأهلي القطري، وفولاد ساباهان الإيراني.

وأسفرت نتائج القرعة في باقي مجموعات الغرب، عن وقوع الأهلي القطري وأنديجان الأوزبكي، وأركاداج التاميلي بطل دوري التحدي الآسيوي النسخة الماضية، والخالدية البحريني في المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة، تشهد تنافس فولاذ سباهان الإيراني، الحسين إربد الأردني، وموهون باجان سوبر جاينت الهندي، وأهل تاميل، بينما تشهد المجموعة الرابعة منافسة قوية أيضاً بين النصر السعودي أمام الزوراء العراقي، والاستقلال الطاجيكي وجوا الهندي.

أما مجموعات الشرق تبدأ بالمجموعة الخامسة التي تضم بكين الصيني وماك آرثر الأسترالي، وتاي بو من هونج كونج، وكونج آن هانوي الفيتنامي، وفي المجموعة السادسة يلعب جامبا أوساكا الياباني ضد ونام دينه الفيتنامي، راتشابوري التايلاندي، إيسترن من هونج كونج.

وفي المجموعة السابعة فرق بانكوك يونايتد التايلاندي، سيلانجور إف سي الماليزي، ليون سيتي سيلورز السنغافوري، وبيرسيب باندونج الهندي، وفي المجموعة الثامنة ينافس بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي كل من بي جي باثوم يونايتد التايلاندي، كايا إف سي-إيلوليو الفلبيني، وتامبينز روفرز السنغافوري.

ومن المقرر أن تُختتم مرحلة المجموعات في 24 ديسمبر، قبل الانتقال إلى دور الستة عشر بين 10 و19 فبراير 2026، وتُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من 3 إلى 12 مارس، ومن 7 إلى 15 أبريل على التوالي، على أن تُقام المباراة النهائية 16 مايو 2026.