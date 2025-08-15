«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في «عربية تونس»

دبي (وام)



أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة في البطولة العربية للناشئين في تونس، والتي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات، سالم يوسف المقبالي، وعبدالقدوس أحمد، وناصر محمد الكعبي، ومايد مانع الكعبي، ومحمد عادل آل علي، وسلمى هيثم المري، واليازية طارق عبدالسلام، ووديمة هيثم المري، ومريم كريم، وسارة فهد عبدالله، وسمر صالح، وشهد راشد.

ويترأّس البعثة راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم أيضاً جميلة علي عبدالرحمن، إدارية، إضافة إلى المدربين، حسن عبدالجواد، «الرمي»، وحكيم تاج الدين، «السرعات»، ووليد عبداللطيف، «الزانة»، ومحمد النويري، «المسافات»، وإيزاك جدوين، اختصاصي العلاج الطبيعي.

وأكد راشد ناصر آل علي، أن منتخبنا الوطني أكمل استعداداته للمشاركة في البطولة، من خلال معسكرات مختلفة في كل من إثيوبيا، وتركيا وسلوفينيا، وذلك استناداً إلى النهج الاستراتيجي في التخصصات المقررة لكل لعبة، وفق مؤشرات فنية تسهم في الارتقاء بالتنافسية العالية لعناصر المنتخب.