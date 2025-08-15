الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تغييرات جديدة تحدد ملامح الموسم في «البريميرليج»

تغييرات جديدة تحدد ملامح الموسم في «البريميرليج»
15 أغسطس 2025 14:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة بمواجهة ليفربول وبورنموث، مع سلسلة من التغييرات تهدف إلى تحديث اللعبة وزيادة الشفافية لكل من اللاعبين والجماهير، بداية من قواعد حراسة المرمى الأكثر صرامة إلى التقنيات المبتكرة، يُعيد «البريميرليج» صياغة تجربة يوم المباراة.
وبداية من هذا الموسم يطبق «البريميرليج» قاعدة الثماني ثوانٍ المثيرة للجدل لحارس المرمى، بحيث إذا أمسك بالكرة لأكثر من ثماني ثوان، يحتسب للفريق الخصم ركلة ركنية، وسابقاً كانت العقوبة ركلة حرة غير مباشرة بعد ست ثوانٍ، وهي قاعدة نادراً ما تُطبّق الآن، ويعدُ الحكام تنازلياً صوتياً للثواني الخمس الأخيرة لتحذير حارس المرمى.
وخلال الأسابيع الستة الأولى، يرتدي الحكام كاميرا في سماعات الأذن لعرض الصور من وجهة نظرهم، وفي حال نجاح التجربة، يصبح هذا التغيير دائماً، بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن قرارات تقنية الفيديو المساعد (الفار) عبر مكبرات الصوت في الملاعب لتوضيح قرارات التحكيم للجماهير بشكل أكبر.
ووفقا لنموذج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يُسمح فقط لقائد الفريق بمخاطبة الحكم خلال المباراة، وأي لاعب آخر يفعل ذلك يحصل على بطاقة صفراء، وإذا كان حارس المرمى هو القائد، يمكن للفريق تعيين لاعب خارجي متحدثاً مُخصصاً.
كما يشهد الموسم تغييرات على ركلات الجزاء والتسلل شبه الآلي، وفي حالات ركلات الجزاء، إذا لمس اللاعب الكرة مرتين قبل التسجيل، تُعاد الركلة، ويأتي هذا رداً على الجدل الدائر مؤخراً، مثل واقعة جوليان ألفاريز في دوري أبطال أوروبا، وعلاوة على ذلك، يتم استخدام نظام التسلل شبه الآلي، الذي تم اختباره في نهاية الموسم الماضي، بكامل طاقته بدءاً من الجولة الافتتاحية.

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بورنموث
