الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرف على مباريات شباب الأهلي والوحدة والشارقة في «آسيا للنخبة»

تعرف على مباريات شباب الأهلي والوحدة والشارقة في «آسيا للنخبة»
15 أغسطس 2025 14:34

كوالالمبور (د ب أ)


أجريت قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور.
ويشارك 24 فريقاً بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة، يلعب كل فريق أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارجها، مع تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس 2026، ثم تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تلعب جميع المباريات اعتباراً من دور الثمانية وحتى النهائي من 17 إلى 25 أبريل 2026، وقبل إجراء القرعة تم توزيع الفرق المشاركة، الممثلة لـ12 اتحاداً وطنياً، على مستويين في كل من منطقة الغرب ومنطقة الشرق. 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يعزي السيد سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو
طلبة الإمارات يستثمرون الصيف بالعلم والخبرات

ووفقاً للقرعة، يلعب شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري، في حين يلعب خارج ملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي. 
ويلتقي الوحدة الإماراتي بملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي، بينما يلعب خارج أرضه مع تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري. 
ويلعب الشارقة الإماراتي على ملعبه مع تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري، بينما يلعب خارج ملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي. 

ويلعب الهلال السعودي مع السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي على ملعبه، فيما يلعب خارج ملعبه مع شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري.
ويلعب اتحاد جدة السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري على ملعبه، ويلتقي مع السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.
ويلعب الأهلي السعودي «حامل اللقب» مع شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري في ملعبه، بينما يواجه السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.
ويلعب السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي والشارقة الإماراتي والاتحاد السعودي على ملعبه، فيما يواجه تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.
ويلتقي الغرافة القطري مع تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي في ملعبه، بينما يلعب خارج ملعبه مع شباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي الشارقة الإماراتي والاتحاد السعودي.
ويواجه الدحيل القطري على ملعبه أندية شباب الأهلي الإماراتي وأهلي جدة السعودي والشارقة الإماراتي واتحاد جدة السعودي، فيما يلعب خارج ملعبه مع تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي.
أما الشرطة العراقي، يلعب بملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي، فيما يلعب خارج ملعبه مع الهلال السعودي والغرافة القطري وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الإمارات
شباب الأهلي
الوحدة
الشارقة
الهلال السعودي
اتحاد جدة السعودي
الأهلي السعودي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي السيد سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي السيد سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو
اليوم 14:54
«يوتيوب» تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم
الذكاء الاصطناعي
«يوتيوب» تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم
اليوم 14:49
ارتفاع درجات الحرارة وحرائق في أجزاء من إنجلترا
الأخبار العالمية
ارتفاع درجات الحرارة وحرائق في أجزاء من إنجلترا
اليوم 14:45
طلبة الإمارات يستثمرون الصيف بالعلم والخبرات
الترفيه
طلبة الإمارات يستثمرون الصيف بالعلم والخبرات
اليوم 14:38
تعرف على مباريات شباب الأهلي والوحدة والشارقة في «آسيا للنخبة»
الرياضة
تعرف على مباريات شباب الأهلي والوحدة والشارقة في «آسيا للنخبة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©