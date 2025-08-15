بايرن ميونيخ يعلن اقتراب كومان من النصر السعودي



ميونيخ (رويترز)



أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اقتراب جناحه الفرنسي كينجسلي كومان من الانضمام إلى النصر السعودي، مع وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها النهائية، وذلك قبل خوضه مباراة كأس السوبر الألمانية أمام شتوتجارت السبت.

وأوضح البايرن أنه لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بالتعاقد مع مهاجم شتوتجارت فولتيماده.

ويلعب كومان (29 عاماً)، الذي تأهل مع منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، في البايرن منذ عقد وفاز بالعديد من الألقاب المحلية والدولية، من بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي: «لا تزال هناك محادثات نهائية جارية، لذا لم تُحسم الصفقة بعد، ولكن إذا تمت، يكون قد أمضى هنا عشر سنوات، وحقق عدداً من الألقاب، وكان شخصاً مذهلاً».

ربما يكون رحيل كومان المرتقب مؤثراً بالنسبة للمدرب فينسن كومباني، إذ يأتي بعد وقت قصير من انتقال أسطورة النادي توماس مولر إلى فريق فانكوفر وايتكابس المنتمي للدوري الأميركي، بعد أن قضى 25 عاماً في البايرن، لكن فريقه يصب تركيزه على انطلاق الموسم.

وقال كومباني: «أعتقد أن كينج أثبت على مدار سنواته في البايرن جدارته لاعباً، عندما يرحل لاعب ناجح عن النادي، يكون الأمر دائماً مؤثراً، ومن المهم بالنسبة لي المضي قدماً، وأن أُظهر الاحترام لكينجسلي كومان وما حققه للنادي، لكن شعوري أن الأولوية للاعبين الموجودين هنا، وعليهم العمل لتحقيق النجاح».

لكن لم يطرأ أي تغيير على وضع الدولي الألماني فولتيماده «23 عاماً»، بعد أن رفض شتوتجارت العرض الأخير من بايرن ميونيخ لضم المهاجم الموهوب الذي يرغب في الانتقال لبطل ألمانيا.

وأضاف فرويند: «كثر الحديث عن هذا الأمر، عن المواعيد النهائية وقيمة الصفقة وما إلى ذلك، لم نُعلق على الأمر نهائياً، لا جديد، سيلعب السبت مع شتوتجارت، إذ لا يزال مرتبطاً بعقد، وليس من المنطقي طرح التكهنات من جديد».

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني يوم الجمعة المقبل إذ يستضيف بايرن ميونيخ فريق لايبزج.