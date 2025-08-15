381 هدفاً حصيلة الجولات الأولى في «عصر المحترفين»

أبوظبي(الاتحاد)

يترقب عشاق الكرة الإماراتية بشغف النسخة 18 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2025-2026، والتي ستنطلق منافساتها يومي 16 و17 أغسطس الجاري على الترتيب، وعلى مدار 17 نسخة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين منذ عصر الاحتراف خلال الفترة من موسم 2008/2009 حتى 2024/2025، شهدت الجولات الأولى لهذه النسخ من المسابقة تسجيل 381 هدفاً، وشهدت الجولة الأولى من موسم 2018/2019 على تسجيل أكبر عدد من الأهداف من بين تلك الـ17 نسخة لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، وجاءت أهداف الجولة الأولى لـ17 نسخة من بطولة الدوري منذ عصر الاحتراف كالتالي:

موسم 2008/2009 – 19 هدفاً

موسم 2009/2010 – 26 هدفاً

موسم 2010/2011 – 18 هدفاً

موسم 2011/2012 – 17 هدفاً

موسم 2012/2013 – 25 هدفاً

موسم 2013/2014 – 25 هدفاً

موسم 2014/2015 – 20 هدفاً

موسم 2015/2016 – 28 هدفاً

موسم 2016/2017 – 19 هدفاً

موسم 2017/2018 – 23 هدفاً

موسم 2018/2019 – 31 هدفاً

موسم 2019/2020 – 17 هدفاً

موسم 2020/2021 – 29 هدفاً

موسم 2021/2022 – 16 هدفاً

موسم 2022/2023 – 15 هدفاً

موسم 2023/2024 – 26 هدفاً

موسم 2024/2025 – 27 هدفاً