أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

381 هدفاً حصيلة الجولات الأولى في «عصر المحترفين»

381 هدفاً حصيلة الجولات الأولى في «عصر المحترفين»
15 أغسطس 2025 19:00

أبوظبي(الاتحاد)
يترقب عشاق الكرة الإماراتية بشغف النسخة 18 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2025-2026، والتي ستنطلق منافساتها يومي 16 و17 أغسطس الجاري على الترتيب، وعلى مدار 17 نسخة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين منذ عصر الاحتراف خلال الفترة من موسم 2008/2009 حتى 2024/2025، شهدت الجولات الأولى لهذه النسخ من المسابقة تسجيل 381 هدفاً، وشهدت الجولة الأولى من موسم 2018/2019 على تسجيل أكبر عدد من الأهداف من بين تلك الـ17 نسخة لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، وجاءت أهداف الجولة الأولى لـ17 نسخة من بطولة الدوري منذ عصر الاحتراف كالتالي:
موسم 2008/2009 – 19 هدفاً 
موسم 2009/2010 – 26 هدفاً 
موسم 2010/2011 – 18 هدفاً 
موسم 2011/2012 – 17 هدفاً 
موسم 2012/2013 – 25 هدفاً 
موسم 2013/2014 – 25 هدفاً 
موسم 2014/2015 – 20 هدفاً 
موسم 2015/2016 – 28 هدفاً 
موسم 2016/2017 – 19 هدفاً 
موسم 2017/2018 – 23 هدفاً 
موسم 2018/2019 – 31 هدفاً 
موسم 2019/2020 – 17 هدفاً 
موسم 2020/2021 – 29 هدفاً 
موسم 2021/2022 – 16 هدفاً 
موسم 2022/2023 – 15 هدفاً 
موسم 2023/2024 – 26 هدفاً 
موسم 2024/2025 – 27 هدفاً

أخبار ذات صلة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
«دوري المحترفين».. «عقود» من المنافسة المُتعددة
دوري أدنوك للمحترفين
