بصمة الألفية التاسعة.. 7 أهداف تفصل دورينا عن الهدف الـ9000

معتز الشامي (أبوظبي)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات دورينا دوري أدنوك للمحترفين، وستكون الجولة الأولى على موعد مع رقم مميز من الناحية التهديفية، حيث شهد دورينا في عصر الاحتراف تسجيل 8993 هدفاً حتى الآن، وتترقب الأنظار هوية اللاعب الذي سيسجل الهدف رقم 9000 في دورينا في نسخته الجديد للموسم 2025-2026.

وفي رحلة الـ8993 هدفاً في عصر الاحتراف، حكايات لا تنسى، حيث بدأ بالموسم 2008-2009، وكان البرازيلي أندريه دياز لاعب العين هو صاحب الهدف الأول في الاحتراف بذلك الموسم، وبالتحديد في يوم 19-9-2008، وظهر الغيني إسماعيل بانجورا لاعب النصر في القائمة بالهدف رقم 1000، بتاريخ 26-9-2010، فيما سجل الفرنسي ميشيل لورنت ندري لاعب الشعب الهدف رقم 2000 يوم 19-11-2012، وعادت البصمة البرازيلية في الهدف رقم 3000، والذي جاء من توقيع جرافيتي لاعب شباب الأهلي يوم 2-5-2014.

وشهد يوم 18-2-2016 الهدف رقم 4000 بوساطة داوود علي لاعب فريق الشعب، أما الهدف رقم 5000 فسجله المصري حسين الشحات لاعب العين يوم 3-2-2018، والهدف 6000 سجله البرازيلي دودو لاعب خورفكان يوم 1-1-2020، كما دخل علي مبخوت القائمة بالهدف رقم 7000 الذي سجله يوم 15-2-2022، أما كيبانو فقد سجل الهدف رقم 8000 بعصر الاحتراف يوم 2-12-2023.

ومع انطلاق الجولة الأولى من دورينا هذا الموسم، ستحتاج أنديتنا لتسجيل 7 أهداف فقط ومع الهدف السابع سنعرف هوية اللاعب الذي يدخل القائمة بالهدف رقم 9000 في عهد الاحتراف.