الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بصمة الألفية التاسعة.. 7 أهداف تفصل دورينا عن الهدف الـ9000

بصمة الألفية التاسعة.. 7 أهداف تفصل دورينا عن الهدف الـ9000
15 أغسطس 2025 20:00

معتز الشامي (أبوظبي)
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات دورينا دوري أدنوك للمحترفين، وستكون الجولة الأولى على موعد مع رقم مميز من الناحية التهديفية، حيث شهد دورينا في عصر الاحتراف تسجيل 8993 هدفاً حتى الآن، وتترقب الأنظار هوية اللاعب الذي سيسجل الهدف رقم 9000 في دورينا في نسخته الجديد للموسم 2025-2026.
وفي رحلة الـ8993 هدفاً في عصر الاحتراف، حكايات لا تنسى، حيث بدأ بالموسم 2008-2009، وكان البرازيلي أندريه دياز لاعب العين هو صاحب الهدف الأول في الاحتراف بذلك الموسم، وبالتحديد في يوم 19-9-2008، وظهر الغيني إسماعيل بانجورا لاعب النصر في القائمة بالهدف رقم 1000، بتاريخ 26-9-2010، فيما سجل الفرنسي ميشيل لورنت ندري لاعب الشعب الهدف رقم 2000 يوم 19-11-2012، وعادت البصمة البرازيلية في الهدف رقم 3000، والذي جاء من توقيع جرافيتي لاعب شباب الأهلي يوم 2-5-2014.
وشهد يوم 18-2-2016 الهدف رقم 4000 بوساطة داوود علي لاعب فريق الشعب، أما الهدف رقم 5000 فسجله المصري حسين الشحات لاعب العين يوم 3-2-2018، والهدف 6000 سجله البرازيلي دودو لاعب خورفكان يوم 1-1-2020، كما دخل علي مبخوت القائمة بالهدف رقم 7000 الذي سجله يوم 15-2-2022، أما كيبانو فقد سجل الهدف رقم 8000 بعصر الاحتراف يوم 2-12-2023.
ومع انطلاق الجولة الأولى من دورينا هذا الموسم، ستحتاج أنديتنا لتسجيل 7 أهداف فقط ومع الهدف السابع سنعرف هوية اللاعب الذي يدخل القائمة بالهدف رقم 9000 في عهد الاحتراف.

أخبار ذات صلة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
«دوري المحترفين».. «عقود» من المنافسة المُتعددة
دوري أدنوك للمحترفين
حسين الشحات
علي مبخوت
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتوجه إلى ألاسكا لحضور قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها
اليوم 21:17
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
الرياضة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
اليوم 21:16
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
الرياضة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
اليوم 21:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
تقنية مبتكرة تكشف الأنشطة اليومية من خلال الساعة الذكية
الذكاء الاصطناعي
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©