الموسم الحالي من «أدنوك للمحترفين» ينتزع لقب أبكر انطلاقة

سلطان آل علي (دبي)

يستعد الوسط الرياضي لانطلاقة استثنائية للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تبدأ المنافسات غداً، لتسجل هذه النسخة لقب أبكر بداية في تاريخ الدوري الإماراتي منذ انطلاقته الأولى عام 1973.

ويأتي هذا التقديم في موعد البداية نتيجة الضغط الكبير على روزنامة الموسم، الذي سيشهد توقفات متعددة بسبب استحقاقات منتخبنا الوطني، سواء في تصفيات كأس العالم 2026 أو كأس العرب، إلى جانب ارتباطات الأندية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وبطولة أبطال الخليج.

مقارنة بالدوريات العالمية الكبرى، انطلق الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس، أي قبل يوم من انطلاقة دورينا، بينما يبدأ الدوري الإسباني في نفس اليوم، وينطلق الفرنسي غداً، فيما يتأخر انطلاق الدوري الألماني حتى 22 أغسطس، والإيطالي حتى 23 أغسطس.

تاريخياً، كان أقرب موعد لانطلاقة الدوري قبل هذا الموسم هو في 19 أغسطس خلال موسمي 2021/ 2022 و2015/ 2016، حيث انطلق الأول كاملاً في ذلك اليوم، بينما شهد موسم 2015/ 2016 تقديم مباراة شباب الأهلي أمام الفجيرة إلى 19 أغسطس بسبب استحقاقه الآسيوي، في حين لعبت بقية المباريات يومي 20 و21 أغسطس. ويأتي بعدهما موسم 2010/ 2011 الذي بدأ في 26 أغسطس، وحققه الجزيرة، ثم موسما 2018/ 2019 و2005/ 2006 اللذان انطلقا في 30 و31 أغسطس على التوالي، وتوج بهما الشارقة وشباب الأهلي.

على النقيض، شهد الدوري مواسم بدأت متأخراً بشكل لافت، بل في العام التالي من الموسم نفسه. ويُعد موسم 2003/ 2004 هو الأبعد، حيث بدأ في 25 يناير 2004 بنظام دوري المجموعات والمربع الذهبي، وكان الأقل من حيث عدد المباريات منذ موسم 1976/ 1977، إذ لعب البطل 13 مباراة فقط.

ويأتي بعده موسم 1984/ 1985، الذي انطلق في 14 يناير 1985 بسبب مشاركة المنتخب في تصفيات ونهائيات كأس آسيا 1984، التي أقيمت بين أكتوبر وديسمبر. كما يُسجّل موسم 1982/ 1983 بداية متأخرة في 6 يناير 1983، وهو الموسم الأخير الذي شهد مشاركة اللاعبين الأجانب قبل غيابهم لسنوات طويلة.