الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«دورينا» يبدأ رحلة البحث عن بطل جديد

«دورينا» يبدأ رحلة البحث عن بطل جديد
15 أغسطس 2025 15:44

معتز الشامي (أبوظبي)
تبحث بطولة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2025-2026 في نسخته 18، والتي تنطلق منافساتها غداً عن بطل جديد.
حيث تشهد النسخة الحالية تواجد 6 أندية سبق لها التتويج باللقب الغالي في عصر الاحتراف وهم، شباب الأهلي والعين (5 مرات لكل منهما) ثم الجزيرة بثلاثة ألقاب ثم الشارقة والوحدة والوصل بلقب وحيد.
وقبل انطلاق نسخة الموسم الجديد من بطولة دورينا، يضم سجل الحاصلين على اللقب منذ عصر الاحتراف في موسم 2008/2009 وحتى موسم 2024/2025:
2008/2009 – شباب الأهلي
2009/2010 – الوحدة
2010/2011 – الجزيرة
2011/2012 – العين
2012/2013 – العين
2013/2014 – شباب الأهلي
2014/2015 – العين
2015/2016 – شباب الأهلي
2016/2017 – الجزيرة
2017/2018 – العين
2018/2019 – الشارقة
2020/2021 – الجزيرة
2021/2022- العين
2022/2023 – شباب الأهلي
2023/2024 – الوصل
2024/2025 – شباب الأهلي

 

