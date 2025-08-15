«دورينا» يبدأ رحلة البحث عن بطل جديد

معتز الشامي (أبوظبي)

تبحث بطولة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2025-2026 في نسخته 18، والتي تنطلق منافساتها غداً عن بطل جديد.

حيث تشهد النسخة الحالية تواجد 6 أندية سبق لها التتويج باللقب الغالي في عصر الاحتراف وهم، شباب الأهلي والعين (5 مرات لكل منهما) ثم الجزيرة بثلاثة ألقاب ثم الشارقة والوحدة والوصل بلقب وحيد.

وقبل انطلاق نسخة الموسم الجديد من بطولة دورينا، يضم سجل الحاصلين على اللقب منذ عصر الاحتراف في موسم 2008/2009 وحتى موسم 2024/2025:

2008/2009 – شباب الأهلي

2009/2010 – الوحدة

2010/2011 – الجزيرة

2011/2012 – العين

2012/2013 – العين

2013/2014 – شباب الأهلي

2014/2015 – العين

2015/2016 – شباب الأهلي

2016/2017 – الجزيرة

2017/2018 – العين

2018/2019 – الشارقة

2020/2021 – الجزيرة

2021/2022- العين

2022/2023 – شباب الأهلي

2023/2024 – الوصل

2024/2025 – شباب الأهلي