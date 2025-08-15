بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تشهد إقبالاً كبيراً من الأندية والأكاديميات

دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت منافسات «الجولة الخامسة» من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «من دون البدلة»، في الصالة الرياضية بنادي النصر بدبي، وسط إقبال كبير من لاعبي الأندية والأكاديميات في مختلف الفئات العمرية، وتستمر إلى يوم الأحد.

وتشهد الجولة الخامسة مشاركة واسعة في مختلف المراحل السنية، حيث يتضمن اليوم الأول منافسات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما تقام في اليوم الثاني منافسات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.

ويذكر أن قيمة الجوائز المالية للبطولة قد تم رفعها مؤخراً إلى 3 ملايين درهم، بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في إطار دعم سموه المستمر لمسيرة رياضة الجوجيتسو، من أجل تمكين المواهب الرياضية، من خلال تحفيزهم على تقديم الأفضل وتوفير بيئة تنافسية محفزة للاعبين.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة في تطوير اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة في منافسات «من دون البدلة» تعكس التطور الملحوظ لرياضة الجوجيتسو في الدولة وزيادة الإقبال عليها من مختلف الفئات.

وأضاف: «هذه البطولة ليست مجرد ساحة تنافسية، بل منصة مثالية لصقل المواهب واختبار التكتيكات، وتطوير المهارات في بيئة عالية المستوى، بما يثري الجانب الفني ويعزز من قوة المنافسة».

وأوضح المنهالي أن منافسات «من دون البدلة» تتسم بتحديات فنية خاصة، إذ تتطلب سرعة ومرونة ومهارة أكبر من أساليب السيطرة في منافسات البدلة التقليدية، ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات جديدة، خاصة مع النظام الفريد الذي تعتمده البطولة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعزيز روح التنافسية.