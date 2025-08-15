الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تشهد إقبالاً كبيراً من الأندية والأكاديميات

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تشهد إقبالاً كبيراً من الأندية والأكاديميات
15 أغسطس 2025 15:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خربين يقترب من «نادي المائة»
«دورينا» تاريخ حافل يرويه الهدافون!


تنطلق يوم السبت منافسات «الجولة الخامسة» من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «من دون البدلة»، في الصالة الرياضية بنادي النصر بدبي، وسط إقبال كبير من لاعبي الأندية والأكاديميات في مختلف الفئات العمرية، وتستمر إلى يوم الأحد.
وتشهد الجولة الخامسة مشاركة واسعة في مختلف المراحل السنية، حيث يتضمن اليوم الأول منافسات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما تقام في اليوم الثاني منافسات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.
ويذكر أن قيمة الجوائز المالية للبطولة قد تم رفعها مؤخراً إلى 3 ملايين درهم، بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في إطار دعم سموه المستمر لمسيرة رياضة الجوجيتسو، من أجل تمكين المواهب الرياضية، من خلال تحفيزهم على تقديم الأفضل وتوفير بيئة تنافسية محفزة للاعبين.
وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة في تطوير اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة في منافسات «من دون البدلة» تعكس التطور الملحوظ لرياضة الجوجيتسو في الدولة وزيادة الإقبال عليها من مختلف الفئات.
وأضاف: «هذه البطولة ليست مجرد ساحة تنافسية، بل منصة مثالية لصقل المواهب واختبار التكتيكات، وتطوير المهارات في بيئة عالية المستوى، بما يثري الجانب الفني ويعزز من قوة المنافسة».
وأوضح المنهالي أن منافسات «من دون البدلة» تتسم بتحديات فنية خاصة، إذ تتطلب سرعة ومرونة ومهارة أكبر من أساليب السيطرة في منافسات البدلة التقليدية، ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات جديدة، خاصة مع النظام الفريد الذي تعتمده البطولة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعزيز روح التنافسية.

الإمارات
دبي
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
النصر
آخر الأخبار
ليدز يضم ليوين في «صفقة حرة»
الرياضة
ليدز يضم ليوين في «صفقة حرة»
اليوم 18:20
مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!
الرياضة
مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!
اليوم 18:16
الشرطة والمسعفون عند مكان إطلاق النار في مدينة "أوريبرو" في السويد
الأخبار العالمية
إطلاق نار قرب مسجد في السويد
اليوم 18:14
أبوظبي
علوم الدار
احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 18:02
خربين يقترب من «نادي المائة»
الرياضة
خربين يقترب من «نادي المائة»
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©