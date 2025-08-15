السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الصرب» في المقدمة.. المدرسة الأوروبية تسيطر على المقاعد الفنية

«الصرب» في المقدمة.. المدرسة الأوروبية تسيطر على المقاعد الفنية
15 أغسطس 2025 22:45

معتز الشامي (أبوظبي)
يشهد مقعد المدير الفني للأندية دوري أدنوك للمحترفين في نسخته 2025-2026 سيطرة أوروبية شبه كاملة، وذلك بواقع 11 مدرباً أوروبياً يقودون أندية المسابقة، وتتقدمهم المدرسة الصربية بخمسة مقاعد كأكثر الجنسيات حضوراً هذا الموسم، ثم تأتي المدرسة البرتغالية بثلاثة مناصب، فيما يتقلص تمثيل المدارس العربية والآسيوية إلى مقاعد معدودة.
وتكشف اختيارات أنديتنا ميلاً واضحاً إلى المدارس التكتيكية الأوروبية بحثاً عن هوية لعب أكثر صرامة وتنظيماً، مع الإبقاء على لمسة محلية وعربية في مشروعين بارزين، بينما الصدارة العددية للصرب ليست رقماً فقط، بل اتجاهاً فنياً يعكس ثقة في صلابة تلك المدرسة، بينما يضمن الحضور البرتغالي جرعات من حلول الاستحواذ والبناء من الخلف، وبين هاتين المدرستين، يستعد دورينا لموسم تتقاطع فيه الأفكار الدفاعية الصارمة مع الفلسفات الهجومية المرنة حيث الملعب هو الفاصل.
خريطة المدربين في دورينا
• العين: الصربي فلاديمير إيفيتش 
• الجزيرة: المغربي الحسين عموتة 
• عجمان: الصربي جوران 
• خورفكان: الإماراتي عبدالمجيد النمر 
• اتحاد كلباء: الصربي فوك رازوفيتش 
• دبا: البرتغالي برونو بيريرا
• شباب الأهلي: البرتغالي باولو سوزا 
• البطائح: الإيراني فرهاد مجيدي
• الوحدة: البرتغالي خوسيه موريس
• النصر: الصربي سلافيا توكانوفيتش
• الشارقة: الصربي ميلوش إميلوييفيتش
• الوصل: البرتغالي لويس كاسترو 
• بني ياس: البلغاري إيفايلو بيتيف بوجدانوف

أخبار ذات صلة
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
«محطات انتظار التتويج».. «روايات» طويلة وقصيرة لأبطال «دورينا»
العين
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
طائرة الرئيس ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
اليوم 22:55
جانب من فعاليات «استراحة معرفة»
التعليم والمعرفة
«استراحة معرفة» تنظم باقة من الفعاليات المعرفية والإبداعية
اليوم 23:59
قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
بدء القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا
اليوم 23:42
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
اليوم 23:30
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
الرياضة
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©