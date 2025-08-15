«الصرب» في المقدمة.. المدرسة الأوروبية تسيطر على المقاعد الفنية

معتز الشامي (أبوظبي)

يشهد مقعد المدير الفني للأندية دوري أدنوك للمحترفين في نسخته 2025-2026 سيطرة أوروبية شبه كاملة، وذلك بواقع 11 مدرباً أوروبياً يقودون أندية المسابقة، وتتقدمهم المدرسة الصربية بخمسة مقاعد كأكثر الجنسيات حضوراً هذا الموسم، ثم تأتي المدرسة البرتغالية بثلاثة مناصب، فيما يتقلص تمثيل المدارس العربية والآسيوية إلى مقاعد معدودة.

وتكشف اختيارات أنديتنا ميلاً واضحاً إلى المدارس التكتيكية الأوروبية بحثاً عن هوية لعب أكثر صرامة وتنظيماً، مع الإبقاء على لمسة محلية وعربية في مشروعين بارزين، بينما الصدارة العددية للصرب ليست رقماً فقط، بل اتجاهاً فنياً يعكس ثقة في صلابة تلك المدرسة، بينما يضمن الحضور البرتغالي جرعات من حلول الاستحواذ والبناء من الخلف، وبين هاتين المدرستين، يستعد دورينا لموسم تتقاطع فيه الأفكار الدفاعية الصارمة مع الفلسفات الهجومية المرنة حيث الملعب هو الفاصل.

خريطة المدربين في دورينا

• العين: الصربي فلاديمير إيفيتش

• الجزيرة: المغربي الحسين عموتة

• عجمان: الصربي جوران

• خورفكان: الإماراتي عبدالمجيد النمر

• اتحاد كلباء: الصربي فوك رازوفيتش

• دبا: البرتغالي برونو بيريرا

• شباب الأهلي: البرتغالي باولو سوزا

• البطائح: الإيراني فرهاد مجيدي

• الوحدة: البرتغالي خوسيه موريس

• النصر: الصربي سلافيا توكانوفيتش

• الشارقة: الصربي ميلوش إميلوييفيتش

• الوصل: البرتغالي لويس كاسترو

• بني ياس: البلغاري إيفايلو بيتيف بوجدانوف