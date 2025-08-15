«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك

عمرو عبيد (القاهرة)

اتسمت المواسم السابقة من «دورينا» في العقد الأخير، بغزارة تهديفية ملحوظة، ولم يقل المُعدّل التهديفي عن 3 أهداف/ مباراة في أغلب تلك السنوات، وحتى عندما تراجع المُتوسط عن «الرقم 3»، فإنه لم ينخفض بشدة، بل تراوحت النسب بين 2.85 هدف/ مباراة و2.98، وتزامن ذلك الوضع مع استقدام الكثير من المهاجمين المُحترفين «الكبار»، والأجنحة الموهوبة، وكذلك تألق نجوم التهديف الإماراتيين، وهو ما رفع المستوى التهديفي لـ«دورينا» خلال تلك الفترة، وهو المُتوقّع استمراره في الموسم المقبل، مع وجود «كوكبة» من خطوط الهجوم «النارية» لدى جميع الفرق.

ومنذ موسم 2014-2015، بدأت المعدلات التهديفية تتصاعد تدريجياً، حيث سجّلت الفرق قبل 10 سنوات 562 هدفاً، بمعدل 3.09/ مباراة، وكان الجزيرة «وصيف الدوري» وقتها هو صاحب أقوى خطوط الهجوم، بـ66 هدفاً، ثم زاد المعدل إلى 3.15 هدف/ مباراة في نُسخة 2015-2016، بمجموع 573 هدفاً، وكان «البطل» شباب الأهلي هو الأقوى هجوماً بـ60 هدفاً، وشهدت بطولة 2016-2017 تراجعاً طفيفاً، لتصل إلى 571 هدفاً ومعدّل 3.14/ مباراة، وتوهّج «فخر أبوظبي» هجومياً بتسجيله 72 هدفاً، منحته اللقب آنذاك.

ورغم إقامة دوري 2017-2018 بمشاركة 12 فريقاً فقط، فإن المُعدل لم يتأثر بصورة كبيرة، حيث انتهى بتسجيل 394 هدفاً في 132 مباراة، بمتوسط 2.98 هدف، وأحرز العين «البطل» أكبر كم منها، بـ65 هدفاً، وفي النُسخة التالية، 2018-2019، بلغت القوى الهجومية درجاتها القصوى في ذلك العقد، بعدما سجّلت الفرق 644 هدفاً بمُعدّل 3.54/ مباراة، وحافظ «فخر أبوظبي» على حضوره الطاغي، بـ66 هدفاً، رغم كونه «الخامس» في جدول الترتيب وقتها.

وبعد الموسم الملغي بسبب «جائحة كورونا»، حافظت البطولة خلال 4 سنوات من الخمس الأخيرة على معدل تهديفي يتجاوز الـ3/ مباراة، باستثناء نُسخة 2021-2022، التي شهدت أقل المعدلات التهديفية في 10 سنوات، بإجمالي 518 هدفاً ومُتوسط 2.85/ مباراة، بينما كان دوري 2023-2024 أحد أبرز تلك العلامات التهديفية، بـ624 هدفاً ومُعدّل 3.43 / مباراة، ليكون الأقرب للموسم «القياسي» في 2018-2019، وسجّلت مواسم 2020-2021 و2022-2023 و2024-2025 مُعدّلات بلغت 3.11 و3.02 و3.2 هدف/ مباراة، على الترتيب، بمجموع 566 و550 و582 هدفاً، على نفس الترتيب.

المُلاحظ أن ثلاثة فرق فقط، امتلكت زمام القيادة الهجومية في هذا العقد، بصدارة «فخر أبوظبي» 4 مرات، مقابل 3 لكل من «الزعيم» و«الفُرسان»، والمُثير أن شباب الأهلي سجّل أفضل المعدلات التهديفية على الإطلاق خلال تلك الفترة، بـ73 هدفاً وقت وصافته لموسم 2023-2024، بينما أحرز 57 هدفاً في موسم تتويجه الماضي، والطريف أن العين سار على نفس النهج، بتسجيله 67 هدفاً «وصيفاً» لبطل 2022-2023، مقابل 65 و57 هدفاً خلال تتويجه مرتين، بينما اختلف الأمر مع الجزيرة، الذي كان في أوج تألقه التهديفي بـ72 هدفاً، بموسم التتويج في 2016-2017.