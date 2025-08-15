ماريسكا: تشيلسي يحتاج إلى «قلب دفاع»



لندن (رويترز)



قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن فريقه يدرس خياراته لمعالجة النقص الدفاعي بعد إصابة قلب الدفاع ليفي كولويل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وذلك قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام كريستال بالاس الأحد.

وأصيب كولويل أثناء التدريبات وخضع لجراحة ناجحة، ومن المتوقع غياب الدولي الإنجليزي (22 عاماً) عن معظم مباريات الموسم الجديد.

وتستغرق فترة التعافي من إصابة في الرباط الصليبي عادة ما بين ستة إلى تسعة أشهر، حتى يعود اللاعب إلى المشاركة، وهو ما يترك تشيلسي من دون أحد مدافعيه البارزين.

وقال ماريسكا للصحفيين: «إنه بخير لكنه يدرك أنه سيغيب لفترة طويلة، إنها خسارة كبيرة لنا، كان لاعباً مهما للغاية الموسم الماضي، نستطيع نصنع الفرص والهجوم بالطريقة الصحيحة إذا استطعنا بناء الهجمات بشكل صحيح، كان ليفي جزءاً كبيراً من ذلك، النادي يعرف تماماً ما أفكر فيه، أعتقد أننا بحاجة إلى قلب دفاع، لكننا نبحث أيضاً عن حلّ داخلي».

ويسعى تشيلسي إلى البناء على نجاحه في الموسم الماضي بعد أن احتلّ المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُوج بكأس العالم للأندية بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بطل أوروبا في يوليو الماضي.

ومع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر المقبل، لم يستبعد ماريسكا قدوم المزيد من اللاعبين إلى ستامفورد بريدج.

وكان النادي الواقع في غرب لندن نشطاً في سوق الانتقالات، إذ تعاقد مع جواو بيدرو وجيمي جيتنز وجوريل هاتو وليام ديلاب وإستيفاو ويليان وآخرين.

وقال المدرب الإيطالي، الذي يستعد لخوض موسمه الثاني مع تشيلسي: «لدينا فريق مذهل. نحن سعداء بالتشكيلة التي نمتلكها، عندما تكون فترة الانتقالات مفتوحة، قد يحدث أي شيء، أصبحنا أفضل مقارنة بالعام الماضي، لأننا عملنا معاً كل يوم على مدار موسم كامل».

وأبدى ماريسكا حذره من كريستال بالاس، الذي صعق مانشستر سيتي ليتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، وفاز على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول في كأس درع المجتمع في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف: «إنه منافس صعب للغاية. تغلب في نهائيين على أفضل فريقين في إنجلترا خلال السنوات العشر أو 15 الماضية».