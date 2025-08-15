الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع نكونكو

بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع نكونكو
15 أغسطس 2025 17:22

 
ميونيخ (د ب أ)

يضع نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، نصب عينيه التعاقد مع كريستوفر نكونكو، هداف المسابقة السابق، من أجل تعزيز خط هجومه، وفقاً لتقارير إخبارية.
وكشفت قناة (سكاي) اليوم أن البايرن تواصل مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي يلعب له المهاجم الدولي الفرنسي، بينما ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة البايرن للرياضة، يجري محادثات مع وكيل المهاجم.
وشهد البايرن رحيل المهاجمين توماس مولر، وماتيس تيل، وليروي ساني، بينما يقترب كينجسلي كومان من الانضمام لفريق النصر السعودي، ويعاني جمال موسيالا من إصابة طويلة الأمد.
وإضافة إلى ذلك، فشل بايرن حتى الآن في التعاقد مع هدفه المفضل، وهو المهاجم الألماني نيك فولتمايد لاعب فريق شتوتجارت، بطل كأس ألمانيا، والذي سيواجهه النادي البافاري في كأس السوبر الألماني السبت.
وتعاقد بايرن مع الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي، وصرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي، بأنه من الممكن ضم المزيد من اللاعبين إلى خط الهجوم.
ولعب نكونكو «27 عاماً»، في الدوري الألماني بين عامي 2019 و2023 مع لايبزج، وفاز بكأس ألمانيا مرتين، وتقاسم صدارة هدافي الدوري في موسمه الأخير هناك، ثم انضم إلى تشيلسي، الذي توج معه بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية في وقت سابق من العام الحالي.
وأفادت سكاي بأن تشيلسي يرغب في بيع نكونكو، بينما يفضل البايرن استعارته، حيث يتميز اللاعب بمهارات هجومية متعددة، ويمكنه اللعب خلف المهاجم هاري كين، أو على الأجنحة، أو مهاجماً صريحاً.

