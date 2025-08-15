إيزاك يغيب عن بداية «البريميرليج» مع نيوكاسل

نيوكاس (د ب أ)



لا يزال ألكسندر إيزاك غير متاح للانضمام إلى تشكيلة نيوكاسل مع بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المهاجم السويدي مع النادي.

وربطت تقارير إخبارية إيزاك بالانضمام لصفوف ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتدرب بعيداً عن قائمة نيوكاسل، بعد أن أشار إلى رغبته في استكشاف خياراته.

وصرح إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، قبل يوم من المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري ضد أستون فيلا: «لم يتغير وضع أليكس منذ فترة، وسيظل كذلك».

ورفض هاو مناقشة ما إذا كان طلب من إيزاك اللعب ضد أستون فيلا، قائلاً: إن هذه المحادثات يجب أن تبقى سرية.

مع ذلك، شدد مدرب نيوكاسل على أن فترة الانتقالات كانت صعبة نظراً لغياب نجم الفريق، حيث قال «بالتأكيد في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لم أتردد في القول إنها كانت فترة صعبة على اللاعبين، وعلى أنفسنا، لأن أي تغيير يصعب دائماً مواجهته».

وأوضح هاو: «يمكنكم ملاحظة ذلك هذا الصيف في عروضنا المبكرة خلال فترة ما قبل الموسم».

واستدرك: «رغم ذلك، أعتقد أن اللاعبين يتمتعون بقوة ذهنية عالية، فهم مجموعة مترابطة، وقد توحدوا بشكل كبير في المراحل الأخيرة من فترة الاستعداد للموسم الجديد». وأكد هاو أن لاعبيه يدركون أن الوضع «ليس مثالياً»، لكنهم يدركون أنه من دون أليكس، سيتعين على الجميع بذل المزيد من الجهد».

يذكر أن نيوكاسل اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط جاكوب رامسي، لاعب فريق أستون فيلا، لكن هاو قال إن اللاعب لن يشارك في مباراة السبت.