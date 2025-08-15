الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميلان يضم أثيكامي 5 سنوات

ميلان يضم أثيكامي 5 سنوات
15 أغسطس 2025 17:51

 

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع السويسري الشاب زاكاري أثيكامي بعقد لمدة خمس سنوات.
وينضم أثيكامي «20 عاماً» إلى ميلان قادماً من يونج بويز السويسري بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.
وبدأ أثيكامي مسيرته الكروية مع فريقي سيرفيت ومايرين السويسريين قبل أن ينضم إلى نوشاتيل زاماكس السويسري عام 2022، حيث خاض أول مباراة احترافية له وشارك في 51 مباراة.
وانتقل أثيكامي إلى يونج بويز، حيث شارك في 47 مباراة وسجل هدفاً واحداً مع الفريق الذي يلعب في الدوري السويسري الممتاز، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وشارك أثيكامي، لاعب منتخب سويسرا للشباب تحت 21 عاماً، مع الفريق في 10 مباريات دولية حتى الآن.
كما كشف ميلان أن مدافعه فيتوريو ماجني انتقل إلى تشيزينا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشرائه بصورة دائمة.

الدوري الإيطالي
ميلان
سويسرا
