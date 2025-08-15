القيمة السوقية لـ «دورينا» تزيد 10 أضعاف

معتز الشامي (أبوظبي)



ساعات تفصلنا عن انطلاقة «النسخة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في عصر الاحتراف، ويشهد الموسم الحالي إبرام صفقات متميزة في جميع الأندية التي تدخل للمنافسة بدوافع استثنائية أملاً في المنافسة على الألقاب.

وأعدت شركات الكرة ميزانيات ضخمة لإبرام صفقات تعين الأندية على تقديم الأداء الأفضل، في ظل ارتفاع المستوى الفني للمنافسة، وهو ما أدى إلى زيادة أرقام القيمة السوقية للبطولة قبل ساعات من انطلاق مباريات الجولة الأولى، وبالنظر إلى مسيرة أرقام «دورينا» منذ نسخة 2010-2011، يمكننا ملاحظة أن العين وشباب الأهلي لهما نصيب الأسد في السيطرة على قائمة الأعلى في القيمة السوقية، وأيضاً الأكثر حصداً للألقاب في «عصر المحترفين»، يليها الشارقة والوصل والوحدة.

فيما كشف موقع ترانسفير ماركت، أن القيمة السوقية لاعبي الأندية المشاركة في موسم 2025-2026، بلغت 357.64 مليون يورو في ارتفاع كبير يعكس التطور الاحترافي لمسابقات المحترفين، التي يتصدر الوصل قائمة الأعلى قيمة سوقية بين الأندية بقيمة بلغت 48 مليون يورو.

وإجمالاً في آخر 15 نسخة زادت القيمة السوقية لدورينا عشرة أضعاف القيمة التسويقية التي جاءت بدايتها في موقع ترانسفير ماركت العالمي، مع بداية نسخة 2010-2011 وكانت وقتها 37.75 مليون يورو ، بينما كان فريق النصر الأعلى في القيمة السوقية وقتها ب 8.05 مليون يورو.

وفي النسخة التالية 2011-2012 بلغت القيمة السوقية لدوري المحترفين وقتها 65.18 مليون يورو، وهو الموسم الذي شهد تتويج العين باللقب، كما كان الأعلى تسويقياً بـ32.5 مليون يورو.

وفي موسم 2012-2013 تراجعت القيمة السوقية لأندية الدوري، حيث وصلت 50 مليون يورو، وكان الوصل الأعلى تسويقياً «8.8 مليون يورو»، وتُوج العين بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، وفي نسخة 2013-2014 ارتفعت القيمة السوقية للأندية إلى 90 مليون يورو، بينما كان الجزيرة هو الأعلى تسويقياً «22.05 مليون يورو»، بينما نجح شباب الأهلي في التتويج باللقب في هذا الموسم.

وفي نسخة الموسم 2014-2015 شهدت القيمة السوقية قفزة هائلة، عندما ارتفعت من 50 مليوناً إلى 155.8 مليون يورو، وكان شباب الأهلي الأعلى في القيمة السوقية «34.3 مليون يورو»، بينما استعاد العين وقتها لقبه المفضل، بعد غياب موسم واحد فقط.

وفي موسم 2015-2016 وصلت القيمة السوقية للدوري إلى 172.8 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق، ويعتبر الأعلى في ذلك الوقت منذ تدوين القيم السوقية للبطولة على موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، فيما كان شباب الأهلي الأعلى تسويقياً «40.7 مليون يورو»، ونجح «الفرسان» في استعادة اللقب مرة أخرى بنهاية الموسم.

وفي نسخة 2016-2017 تراجعت قليلاً القيمة السوقية للأندية إلى 153.25 مليون يورو، واستمر شباب الأهلي في تصدر القيمة السوقية للموسم الثالث توالياً «31.18 مليون يورو»، ولكن أنهى الجزيرة هيمنة العين وشباب الأهلي على اللقب.

في موسم 2017-2018 بلغت القيمة التسويقية 122.35 مليون يورو، واستطاع العين أن يزيح شباب الأهلي من قمة قائمة الأعلى، ولكن في مقابل وصل إلى 20.5 مليون يورو، ونجح «الزعيم» في التتويج باللقب بعد غياب موسمين.

وفي نسخة 2018-2019، بلغت القيمة السوقية 156.2 مليون يورو، وواصل العين صدارته لقائمة الأعلى تسويقياً «20.75 مليون يورو»، بينما تُوج الشارقة باللقب للمرة الأولى في تاريخه في دوري المحترفين.

أما نسخة 2019 -2020، فلم تستكمل بسبب جانحة كورونا، وكانت القيمة السوقية وقتها 166.9 مليون يورو، وظل العين في قمة ترتيب أنديتنا الأعلى تسويقياً «21.13 مليون يورو»، وفي نسخة 2020-2021 بلغت القيمة السوقية للأندية 229.13 مليون يورو، واستطاع الشارقة احتلال صدارة قائمة الأندية الأعلى في القيمة السوقية، بعدما أزاح العين الذي تصدر لثلاثة مواسم، بعدما حقق قيمة وصلت إلى 38.18 مليون يورو، ورغم ذلك نجح الجزيرة في التتويج باللقب.

فيما تمثلت أكبر المفاجآت مع انطلاق نسخة 2021-2022 ، حيث القفزة الكبيرة للقيمة السوقية لتصل إلى 229.57 مليون يورو للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف وفق بيانات «ترانسفير ماركت»، وكان الشارقة الأعلى تسويقياً للموسم الثاني «51.4 مليون يورو»، بينما تُوج العين بلقب الدوري نهاية الموسم.

أما في نسخة 2022-2023، حققت الارتفاع الأعلى في القيم السوقية ووصل الدوري إلى 315.01 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق، وكان الأعلى في ذلك الموسم عن كل ما سبقه، بينما كان الوحدة في ذلك الموسم الأعلى تسويقياً «40.74 مليون يورو»، والذي شهد تتويج شباب الأهلي باللقب.

وفي نسخة 2023-2024 واصلت القيمة السوقية للدوري قفزاتها إلى أعلى للموسم الثالث توالياً، لتصل إلى 371.19 مليون يورو، بينما كان العين الأعلى تسويقياً «53.33 مليون يورو»، ونجح الوصل في حصد اللقب.

وفي نسخة 2024-2025 حققت القيمة السوقية لدورينا رقماً استثنائياً، بعدما سجلت 363.36 مليون يورو، ولا يزال الرقم غير مسبوق حتى الآن، بينما كان العين الأعلى تسويقياً للموسم الثاني على التوالي «47.39 مليون يورو»، وتُوج شباب الأهلي باللقب في نهاية الموسم.