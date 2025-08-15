خربين يقترب من «نادي المائة»



معتز الشامي (أبوظبي)



يعد عمر خربين مهاجم الوحدة أحد أبرز المهاجمين في «دورينا»، وينتظر أن يقود «العنابي» بصورة استثنائية في موسم يشهد عودة الفريق للمشاركة في المنافسات القارية، حيث يلعب في دوري أبطال آسيا النخبة، وينافس إلى جانب شباب الأهلي والشارقة.

بينما يستعد خربين للمنافسة على لقب الهداف بقوة هذا الموسم، حيث يملك مهاجم الوحدة 81 هدفاً في مشواره ويحتاج إلى 19 هدفا للوصول إلى المئوية التهديفية بدوري أدنوك للمحترفين، ويظهر خربين للموسم الثامن في «دورينا»، بينما كان الظهور الأول له في موسم 2015-2016، ولعب 12 مباراة، وسجل 9 أهداف.

وفي الموسم الثاني 2016-2017 شارك في 14 مباراة، وسجل 8 أهداف، أما في الموسم الثالث 2020-2021 شارك في 10 مباريات، أحرز خلالها 8 أهداف، وفي موسمه الرابع عام 2021-2022، لعب خربين 25 مباراة، وسجل 15 هدفاً، وفي موسم 2022-2023 شارك في 21 مباراة، وسجل 7 أهداف، وفي موسمه السادس 2023-2024، شارك خربين في 25 مباراة سجل خلالها 18 هدفاً، وفي الموسم الماضي 2024-2025 شارك الهداف السوري في 24 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً، بينما جاءت جميع أهداف اللاعب في الموسم الماضي من داخل منطقة الجزاء، فهل ينجح خربين في ملامسة الـ19 هدفاً هذا الموسم لحقق إنجاز دخول نادي أصحاب الـ100 هدف في «دورينا»؟