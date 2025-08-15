الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوفاتش: كأس ألمانيا أقصر طريق للتتويج بـ«لقب»

كوفاتش: كأس ألمانيا أقصر طريق للتتويج بـ«لقب»
15 أغسطس 2025 18:48

 
برلين (رويترز)

قال نيكو كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند، إن فريقه يجب أن يبدأ مشواره في كأس ألمانيا لكرة القدم بأداء قوي أمام روت-فايس إيسن المنافس بالدرجة الثالثة يوم الاثنين المقبل، إذ أنها البطولة ذات المسار الأقصر للفوز بلقب.
ويبدأ دورتموند الموسم المحلي بمباراة في الدور الأول من الكأس يوم الاثنين المقبل، في حين خاض منافسه بالفعل مباراتين في دوري الدرجة الثالثة.
وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي «نريد التأهل، نلعب ضد فريق من الدرجة الثالثة خارج أرضنا وفي أجواء رائعة، علينا أن نعمل بجدية لكن لدينا أهدافاً واضحة للتأهل، أقصر طريق للفوز بلقب هو كأس ألمانيا».
ويشارك دورتموند أيضاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الرابع بالدوري الموسم الماضي، وينطلق الدوري الألماني الأسبوع المقبل، وسيزور دورتموند ملعب سانت باولي بعد ثمانية أيام.
وقال مدرب إيسن منافس دورتموند في الكأس «تصبح أفضلية دائماً عندما تخوض مباراتين رسميتين. نحن الآن في أسبوعنا التدريبي الثالث، لا أقول إننا لا نملك أفضلية، بل على العكس تماماً، لكنهم لعبوا بالفعل عدة مباريات متتالية».
وخاض دورتموند بقيادة كوفاتش فترة إعداد قصيرة هذا الموسم، بعد الوصول لدور الثمانية في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وأضاف كوفاتش: «كنا نتمنى أسبوعين إضافيين من الإعداد، نحن سعداء بمشاركتنا في كأس العالم للأندية، ولا مجال للأعذار، ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، إنه فريق من الدرجة الثالثة لكنه فريق محترف، نتعامل مع المباراة بجدية كبيرة وعندها ستكون لدينا فرصة للتأهل، إذا اعتقدنا أن التأهل سيأتي من تلقاء نفسه فقد تكون مباراة صعبة للغاية».
ويعيش دورتموند في صحوة منذ تولي كوفاتش تدريبه في فبراير الماضي، لكنه سيفتقد مدافعه نيكلاس زوله في بداية الموسم للإصابة.
ويغيب زوله عن مواجهة روت-فايس إيسن في الكأس وعن الجزء الأول من الدوري الذي يستهله دورتموند أمام مضيفه ملعب سانت باولي في 23 من الشهر الجاري.

 

ألمانيا
كأس ألمانيا
كوفاتش
دورتموند
