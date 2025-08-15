الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دورتموند.. إيرادات قياسية!

دورتموند.. إيرادات قياسية!
15 أغسطس 2025 19:04

 
دورتموند (د ب أ)

حقق نادي بوروسيا دورتموند الألماني أرباحاً أقل في الموسم الماضي، مقارنة بموسم 2023-2024، لكنه حقق رقماً قياسياً في الإيرادات بدون احتساب الدخل القادم من بيع اللاعبين.
وقال هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي، في مؤتمر صحفي، إن الأرباح في الموسم الماضي بلغت 5. 6 مليون يورو (6. 7 مليون دولار) بدون الضرائب، وهي أقل مما جناه النادي العام الماضي، والبالغ 3. 44 مليون يورو.
من جانبه أكد توماس تروس، المدير المالي بالنادي، أن كل الأرباح ستذهب إلى المساهمين في دورتموند.
وتضمنت أرباح عام 2024 صفقة انتقال الإنجليزي جود بلينجهام إلى ريال مدريد الإسباني والبالغة 100 مليون يورو، فيما جنى النادي أموالاً أقل من الانتقالات الموسم الماضي، فيما سيتم احتساب مبلغ 65 مليون يورو التي حصل عليها دورتموند من بيع جناحه بيلو جيمي جيتنز إلى تشيلسي الإنجليزي من ضمن أرباح موسم 2025-2026 وارتفعت إيرادات النادي بنسبة 3ر3 % لتصل إلى 526 مليون يورو، ومع إضافة دخل الانتقالات تزيد إلى 6. 589 مليون يورو وهي أقل من 639 مليون يورو من العام الماضي.
وقال دورتموند إن عدم الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مثلما حدث في عام 2024 أدى إلى قلة إيرادات التسويق، وهو عامل حاسم آخر.
وقال كارستن كرامر، المدير الإداري بالنادي: «لا نسعى إلى إعادة هيكلة دورتموند، لكننا نفضل تطويره بشكل أفضل، لا زال لدينا إمكانيات ونحن في موقف يجعلنا ملهمين للناس والشركاء، نحن أكثر من مجرد نادي لكرة القدم».
وكان ظهور فاتسكه، وهو مسؤول كبير أيضا برابطة الدوري الألماني ونائب رئيس اتحاد الكرة، هو الأخير له رئيساً تنفيذياً للنادي، وذلك بعد عقدين من الزمن، لكنه قد يترشح لمنصب رئيس النادي في الخريف، لكنه قال إنه قد ينسحب من الترشح في حال قامت لجنة الانتخابات بترشيح راينهولد لونو لفترة رئاسية أخرى، وهو الأمر الذي لا يخطط له لونو.

