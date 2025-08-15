أرتيتا: أوديجارد قائد أرسنال بـ «الإجماع»!



لندن (أ ب)



قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه وبقية لاعبي الفريق لا يوجد لديهم شكوك بشأن قدرات مارتن أوديجارد قائداً للفريق.

ويحمل اللاعب النرويجي الدولي شارة قيادة أرسنال منذ ثلاثة أعوام - وخلال تلك الفترة أنهى الفريق الدوري في المركز الثاني، وهذا لن يغير أي شيء في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراته الافتتاحية في الموسم الجديد المقرر إقامتها الأحد أمام مانشستر يونايتد.

وطالب توني أدامز، أحد أساطير النادي القدامى، من أرتيتا أن يمنح شارة القيادة لديكلان رايس، في محاولة لرفع الفريق نحو أول لقب في الدوري الممتاز منذ عام 2004 . وقال أرتيتا، الذي كان يحمل شارة قيادة أرسنال عندما كان لاعباً، إن هذا لن يحدث.

وقال أرتيتا: «هذا ليس رأيي فقط. إنه رأي كل العاملين وخاصة اللاعبين، طلبت منهم التصويت على من سيحصل على شارة القيادة، وحصلت على النتيجة وبفارق كبير، اختار الجميع نفس الشخص، وهو مارتن أوديجارد، وهذا أوضح دليل يمكن أن تحصل عليه».

وأضاف أرتيتا: «هكذا يشعرون تجاه من يجب أن يكون قائدهم، ليدافع ويحسن ويحقق الانتصارات التي نريدها، لا جدال في ذلك».

يذكر أن أوديجارد يحمل شارة قيادة المنتخب النرويجي، وقال أرتيتا إن احتلال المركز الثاني لثلاثة مواسم متتالية لن يضعف من حماس الفريق.

وأضاف: «نواصل التنقيب، يجب أن تواصل التنقيب لأن يوماً ما ستجد الذهب، لثلاثة مواسم كان لدينا أكبر عدد من النقاط عن أي فريق في الدوري، وهو أمر مذهل، الآن، علينا أن نفعل ذلك في موسم واحد لنحصل على نقطة أكثر (من الفرق الأخرى)، هذا هو هدفنا».