بايرن ميونيخ وشتوتجارت.. «سوبر الجدل»!



ميونيخ (د ب أ)



يعود فريق بايرن ميونيخ للمشاركة في بطولة كأس السوبر الألماني لكرة القدم، بعد غياب نادر لمدة عام، حيث يسعى للفوز على شتوتجارت، وسط محاولاته الفاشلة في التعاقد مع المهاجم نيك فولتيماد.

وكان بايرن، بطل الدوري، تقدم بثلاثة عروض للتعاقد مع فولتيماد ولكن تم رفضها بشكل سريع من شتوتجارت، بطل الكأس، الذي منح بايرن ميونيخ مهلة نهائية لحسم الصفقة قبل انطلاق المباراة التي تقام السبت أو نسيان الأمر.

وذكرت تقارير أن بايرن تقدم بعرض يصل إلى نحو أكثر من 60 مليون يورو (70 مليون دولار) لفولتيماد «23 عاماً»، والذي انضم لشتوتجارت في العام الماضي في صفقة انتقال حر ولا يوجد أي شرط جزائي في عقده الممتد حتى 2028.

وانتقد داني باخمان، وكيل فولتيماد، شتوتجارت، وقال لوكالة الأنباء الألمانية، إن طلبهم بالحصول على 75 مليون يورو «غير واقعي» و«بلا أساس».

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن، للصحفيين إنه لا توجد «أنباء» حول الموضوع، وأشار إلى أنه «من باب الاحترام ألا نثير الجدل مجدداً عشية المباراة».

وأكد فريوند: «بايرن لم يكن الطرف الذي قال الكثير طوال الوقت، هناك دائماً الكثير من الكلام: مواعيد نهائية، وإنذارات متعددة، وأرقام، نحن لم نعلق فعلياً من قبل، ولن نفعل ذلك الآن».

ورحل عن النادي المهاجمان توماس مولر، وليروي ساني، وماتيس تيل، واقترب كينجسلي كومان من الرحيل إلى النصر السعودي، فيما يفتقد بايرن جهود جمال موسيالا لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وحتى الآن تعاقد بايرن مع لويس دياز في الهجوم، كما تعاقد في منتصف الملعب مع توم بيشوف، والمدافع جوناثان تاه.

وأكد فريوند: «ما زالت المهارة مرتفعة للغاية بالفريق، أما العدد فليس كذلك» في خط الهجوم، ولم يستبعد إجراء المزيد من الصفقات.

وقال فريوند: «ما زال يتبقى أسبوعان، بالطبع نبقى متيقظين، لا استبعد أي شيء».

وأكد فينسنت كومباني، مدرب الفريق، أن «اللاعبين الموجودين دائماً لهم الأولوية ويجب أن يحققوا النجاح»، مع تجنبه الكشف عن التشكيلة الأساسية لمباراة السبت.

يذكر أن بايرن هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر، حيث تُوج به 10 مرات.

وكان الفريق غاب عن مباراة كأس السوبر العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2011 لأن باير ليفركوزن فاز بلقبي الدوري والكأس، وتغلب على شتوتجارت، وصيف بطل الدوري. وتمنح البطولة، التي تحمل الآن اسم أسطورة بايرن وألمانيا الراحل فرانز بيكنباور، بايرن أول فرصة لحصد لقب في الموسم الجديد.

وقال فريوند: «لا يمكنك المشاركة إلا بعد الفوز بلقب الدوري أو الكأس، أي إذا سارت الأمور بشكل جيد في الموسم السابق، من الجميل أن تبدأ الموسم بهذه الطريقة، يمكنك أن تفوز بشيء، إنه لقب، ولذلك فهو أمر مميز».

وأضاف كومباني أن «كل لقب مهم» وأنهم لن يكتفوا بالتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال: «كنا مسيطرين للغاية في الدوري، ونريد أن نخطو الخطوة التالية كناد، حتى لو أنهينا الموسم بـ 80 نقطة، لكننا نريد أن نفعل شيئاً إضافياً، فهذا دائماً هدفنا».

وفاز بايرن في مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد أمام ليون وتوتنهام وجراسهوبرز السويسري، حيث قدم الثنائي الشاب لينارت كارل جونا كوسي أساري أداءً مميزاً وسجلا أهدافاً.

ولكن كومباني أكد: «يجب على اللاعبين الشباب أن ينتظروا فرصتهم ثم يقدموا الأداء المطلوب».

وأضاف: «دعونا نمنحهم بعض الوقت، ومن ثم سيكون لدينا مواهب ألمانية جديدة في بايرن، إنها عملية طويلة، ولا تتعلق بضجة قصيرة المدى، بل بمسيرة ناجحة لهم».